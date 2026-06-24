پی سی بی نے فٹنس خدشات کے باعث چار کھلاڑیوں کو ٹریننگ کیمپ میں شامل کر لیا

پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے بعض کھلاڑیوں کی فٹنس سے متعلق خدشات کے باعث چار مزید کرکٹرز کو قومی ٹریننگ کیمپ میں شامل کر لیا ہے۔ پی سی بی کے مطابق بلے باز عبداللہ شفیق، کامران غلام اور حمزہ نذر کو ریڈ بال (ٹیسٹ) کیمپ کا حصہ بنایا گیا ہے، جبکہ ابھرتے ہوئے نوجوان بلے باز شہزیب خان کو وائٹ بال کیمپ کے اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔
بورڈ کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ کھلاڑیوں کی فٹنس صورتحال اور آئندہ بین الاقوامی مصروفیات کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے تاکہ قومی ٹیم کے پاس مناسب بیک اپ دستیاب رہے۔ نئے شامل ہونے والے کھلاڑی کیمپ میں فٹنس، تکنیکی مہارت اور میچ تیاری سے متعلق سیشنز میں حصہ لیں گے۔