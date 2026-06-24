ایئربس کے وِنگ میں دراڑوں کے خدشات، ایمریٹس کا A380 طیاروں کا معائنہ کرنے کا فیصلہ

ایئرلائن ایمریٹس نے ایئربس A380 طیاروں کے وِنگز میں ممکنہ دراڑوں کے خدشات کے بعد اپنے بیڑے کے طیاروں کا تفصیلی معائنہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق یہ اقدام حفاظتی معیار کو یقینی بنانے اور کسی بھی ممکنہ تکنیکی خرابی کا بروقت پتا لگانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔
ذرائع کے مطابق معائنے کے دوران طیاروں کے وِنگ اسٹرکچر اور دیگر اہم حصوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ ایمریٹس نے واضح کیا ہے کہ مسافروں کی حفاظت اولین ترجیح ہے اور تمام طیارے بین الاقوامی فضائی حفاظتی ضوابط کے مطابق آپریٹ کیے جا رہے ہیں۔ معائنے کے عمل سے پروازوں کے شیڈول پر نمایاں اثر پڑنے کا امکان نہیں ہے۔