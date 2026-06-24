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    کرسٹیانو رونالڈو 6 ورلڈ کپ میں گول کرنے والے پہلے کھلاڑی بن گئے

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    کرسٹیانو رونالڈو نے ہیوسٹن میں ازبکستان کے خلاف گول کر کے چھ مختلف ورلڈ کپ مقابلوں میں گول کرنے والے پہلے مرد فٹ بالر بن کر تاریخ رقم کر دی۔ 41 سالہ پرتگال کے کپتان نے میچ کے آغاز میں ہی، صرف چھ منٹ کے اندر قریب سے گول کر کے اپنے طویل بین الاقوامی کیریئر میں ایک بڑا سنگ میل عبور کیا، جس کا آغاز 2006 میں ان کے پہلے ورلڈ کپ گول سے ہوا تھا۔ حالیہ تنقید اور بڑے ٹورنامنٹس میں گول نہ کر پانے کے باوجود، رونالڈو نے اپنی ٹیم کے لیے ایک اہم لمحہ فراہم کیا۔ ان کا یہ ریکارڈ فٹ بال میں ان کی شاندار طویل عمری کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ دیگر حریف عالمی مقابلوں کی شہ سرخیوں پر چھائے ہوئے ہیں۔ دستبرداری: یہ پوسٹ صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہے اور عوامی سطح پر دستیاب رپورٹس پر مبنی ہے۔ تصویر اے آئی (AI) سے تیار کردہ ہے اور صرف حوالہ کے لیے ہے۔

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