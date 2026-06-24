ورلڈ کپ 2026: ایک ہی خاندان کے دو بھائی مختلف ممالک کی جانب سے مدمقابل

ورلڈ کپ 2026 میں ایک دلچسپ منظر اس وقت دیکھنے کو ملا جب ایک ہی خاندان کے دو بھائی مختلف ممالک کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک دوسرے کے مدمقابل آ گئے۔ فٹبال شائقین کی توجہ اس منفرد مقابلے پر مرکوز رہی جہاں دونوں بھائی اپنے اپنے قومی پرچم تلے میدان میں اترے۔
اس نایاب واقعے نے نہ صرف شائقین کو حیران کیا بلکہ عالمی میڈیا میں بھی خاصی توجہ حاصل کی۔ کھیل کے میدان میں دونوں نے اپنے ممالک کے لیے بہترین کارکردگی دکھانے کی کوشش کی، جبکہ خاندان کے افراد جذباتی طور پر دونوں کی حمایت کرتے نظر آئے۔
فٹبال کی تاریخ میں ایسے واقعات کم دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں سگے بھائی مختلف ممالک کی نمائندگی کرتے ہوئے ورلڈ کپ جیسے بڑے ایونٹ میں ایک دوسرے کے خلاف کھیلیں۔