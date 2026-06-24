قومی آل راؤنڈر شاداب خان کا لنکاشائر کے ساتھ معاہدہ

پاکستان کے آل راؤنڈر Shadab Khan نے انگلش کاؤنٹی کلب لنکاشائر کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے۔ اس معاہدے کے تحت وہ کاؤنٹی سیزن میں ٹیم کی نمائندگی کریں گے اور اپنی آل راؤنڈ کارکردگی سے ٹیم کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں گے۔
لنکاشائر انتظامیہ نے شاداب خان کی شمولیت کو اہم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی اسپن بولنگ اور بیٹنگ صلاحیت ٹیم کے لیے فائدہ مند ثابت ہو گی۔ شاداب خان اس سے قبل بھی مختلف لیگز اور بین الاقوامی مقابلوں میں شاندار کارکردگی دکھا چکے ہیں۔
یہ معاہدہ پاکستانی کرکٹ کے لیے بھی مثبت پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ اس سے کھلاڑیوں کو بین الاقوامی تجربہ حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔