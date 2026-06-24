ایلون مسک دنیا کے پہلے ٹریلینئر کا اعزاز کھو بیٹھے

دنیا کے امیر ترین شخص Elon Musk چند روز قبل تاریخ کے پہلے ٹریلینئر بننے کے بعد یہ اعزاز برقرار نہ رکھ سکے۔ اسپیس ایکس کے شیئرز میں نمایاں کمی اور ٹیسلا کے حصص کی گرتی ہوئی قیمتوں کے باعث ان کی مجموعی دولت ایک ٹریلین ڈالر سے نیچے آ گئی۔ رپورٹس کے مطابق اسپیس ایکس کے شیئرز اپنی بلند ترین سطح سے 30 فیصد سے زائد گر گئے، جبکہ ٹیکنالوجی شیئرز میں وسیع پیمانے پر فروخت کے رجحان نے بھی ان کی دولت کو متاثر کیا۔
ایلون مسک اس ماہ اسپیس ایکس کے تاریخی آئی پی او کے بعد دنیا کے پہلے ٹریلینئر بنے تھے اور ان کی دولت ایک موقع پر تقریباً 1.1 ٹریلین ڈالر سے بھی تجاوز کر گئی تھی۔ تاہم حالیہ مارکیٹ اتار چڑھاؤ کے بعد ان کی مجموعی دولت کم ہو کر تقریباً 957 ارب ڈالر رہ گئی ہے۔ اس کے باوجود وہ بدستور دنیا کے سب سے امیر شخص ہیں اور دوسرے امیر ترین افراد سے کافی آگے ہیں۔
ماہرین کے مطابق یہ صورتحال اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ حصص کی قیمتوں پر انحصار کرنے والی دولت کتنی تیزی سے بڑھ یا گھٹ سکتی ہے، خصوصاً جب اس کا بڑا حصہ ٹیکنالوجی اور خلائی شعبے کی کمپنیوں سے وابستہ ہو۔