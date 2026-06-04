نئے ہجری سال کا آغاز، متحدہ عرب امارات میں عام تعطیل کا اعلان

متحدہ عرب امارات نے اسلامی سال نو 1448 ہجری کے موقع پر سرکاری اور نجی شعبے کے ملازمین کے لیے پیر 15 جون 2026 کو عام تعطیل کا اعلان کر دیا ہے۔ اس اعلان کے بعد ملک بھر کے لاکھوں ملازمین کو تین روزہ طویل ویک اینڈ میسر آئے گا، جبکہ سرکاری و نجی اداروں میں معمول کے مطابق کام کا آغاز منگل 16 جون سے ہوگا۔
اماراتی حکام کے مطابق یہ تعطیل اسلامی یا ہجری نئے سال کے آغاز کے موقع پر دی جا رہی ہے، جو یکم محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ اسلامی کیلنڈر قمری مہینوں پر مشتمل ہے اور محرم الحرام اس کا پہلا مہینہ شمار کیا جاتا ہے۔
تعطیل کا اعلان متحدہ عرب امارات کی فیڈرل اتھارٹی فار گورنمنٹ ہیومن ریسورسز اور وزارتِ انسانی وسائل و اماراتائزیشن کی جانب سے کیا گیا، جس کے مطابق یہ چھٹی وفاقی سرکاری اداروں اور نجی شعبے دونوں پر یکساں طور پر لاگو ہوگی۔
اماراتی میڈیا کے مطابق چونکہ تعطیل پیر کے روز آ رہی ہے، اس لیے ہفتہ اور اتوار کی چھٹی کرنے والے بیشتر ملازمین کو مسلسل3 دن آرام کا موقع ملے گا، جس سے سیاحت، تفریح اور اندرونِ ملک سفر کی سرگرمیوں میں بھی اضافے کی توقع ہے۔
یاد رہے کہ ہجری تقویم کو ہجرتِ نبویؐ کی یاد سے بھی منسوب کیا جاتا ہے، جب نبی کریمؐ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تھی۔ اسی تاریخی واقعے کو اسلامی تقویم کا نقطۂ آغاز قرار دیا گیا اور اسی بنیاد پر ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے۔