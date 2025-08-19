تازہ تر ین
اہم خبریں, کھیل

پاک بھارت ٹاکرا، ایشیا کپ کے اشتہارات کی قیمتیں جان کر حیران ہوجائیں گے

ایشیا کپ 2025 میں پاک بھارت میچ کے باعث اشتہارات کی قیمتیں آسمان کو پہنچ گئیں۔

بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والے میچ کے دوران 10 سیکنڈ کے ٹی وی اشتہار کی قیمت پاکستانی 51 لاکھ روپے سے زائد ہوگئی جبکہ اشتہار کے پیکج کی قیمت پاکستانی 14 کروڑ روپے سے زائد ہوگئی ہے۔

کو پریزینٹنگ پارٹنر شپ اور کو پاورڈ پیکج پاکستانی 58 کروڑ روپے میں دستیاب ہے۔

ایسوسی ایٹ پارٹنرشپ کا ریٹ پاکستانی 41 لاکھ روپے سے زائد اور ڈیجیٹل ایڈ ریٹس میں کو پریزینٹنگ اور ہائی لائٹس پارٹنر پاکستانی 96 کروڑ روپے سے زائد میں دستیاب ہے۔

بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق رائٹس ہولڈرز ایشیا کپ 2025 میں ریکارڈ ویورشپ کی توقع کر رہے ہیں۔

واضح رہے کہ ایشیا کپ 2025 کا آغاز 9 ستمبر سے یو اے ای میں ہوگا۔ پاکستان اور بھارت 14 ستمبر کو آمنے سامنے آئیں گے۔


اہم خبریں
یوکرین میں نیٹو امن فوج کسی صورت قبول نہیں، روس کا دوٹوک انکار
’شراکت دار بنیں، دشمن نہیں‘، چینی وزیر خارجہ کا بھارت کو پیغام
پاک بھارت ٹاکرا، ایشیا کپ کے اشتہارات کی قیمتیں جان کر حیران ہوجائیں گے
جوئے کے پلیٹ فارم کیساتھ شراکت، وسیم اکرم کیخلاف درخواست جمع
ایشین اوپن جوڈو چیمپئن شپ میں پاکستان کی ملائیکہ نور نے چاندی کا تمغہ جیت لیا
نیوزی لینڈ کے وزیراعظم کرسٹوفر لکسن کی رقص کرتے ویڈیو وائرل
اسرائیلی آرمی چیف نے غزہ سٹی پر قبضے کے منصوبے کی منظوری دیدی
بھارت کی عالمی سطح پر ایک اور سُبکی، امریکا نے تجارتی مذاکرات منسوخ کر دیے
بھارت ٹوٹنے کے قریب؟ واشنگٹن میں خالصتان کے حق میں ریفرنڈم آج ہو گا
لودھراں: عوام ایکسپریس کے 6 بوگیاں پٹڑی سے اتر گئیں، متعدد جاں بحق
جنگلات کا رقبہ 18٪ کم، ماحول اور قومی سلامتی کو خطرہ
پنجاب: شدید بارشوں کی پیشگوئی، پوٹھوہار میں فلیش فلڈ کا خدشہ
حریت پسند کشمیری رہنما یاسین ملک کی بیٹی کا عالمی برادری سے والد کی جان بچانے کا مطالبہ
باجوڑ-دیر پُل کی تنصیب دوبارہ شروع
سیاسی مصالحت سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن ہے: آرمی چیف
فوج کی کوئی دلچسپی نہیں کہ وہ دہشتگردی کے نام پر معصوم عوام کی جان لے، ڈی جی آئی ایس پی آر





دلچسپ و عجیب
پاکستانی نژاد برطانوی طالبہ ماہ نور چیمہ کا آئی کیو اسٹیفن ہاکنگ سے بھی زیادہ قرار
مصر کی مشہور ٹک ٹاک اسٹار لڑکا نکلا
معروف بھارتی اداکارہ انتقال کر گئیں
شہری کو سینے میں چبھن کی شکایت، معائنے میں ڈاکٹر وجہ جان کر حیران رہ گئے
ملائیکہ اروڑہ کا دوسری شادی کی خواہش کا اظہار، کیسا شوہر چاہیئے؟
جرائم کی روک تھام کیلئے جنوبی کوریا میں ہولوگرافک پولیس تعینات
97 سالہ خاتون نے 250 دوڑوں میں اعزاز حاصل کیا
امریکا: لائبریری کو 82 برس بعد کتاب لوٹا دی گئی
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain