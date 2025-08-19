’شراکت دار بنیں، دشمن نہیں‘، چینی وزیر خارجہ کا بھارت کو پیغام

نئی دہلی: چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے کہا ہے کہ چین اور بھارت کو ایک دوسرے کو دشمن یا خطرہ سمجھنے کے بجائے شراکت دار کے طور پر دیکھنا چاہیے۔
انہوں نے یہ بات بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں اپنے بھارتی ہم منصب ایس جے شنکر سے ملاقات کے دوران کہی۔
وانگ یی اپنے تین روزہ دورۂ بھارت پر ہیں اور توقع ہے کہ وہ وزیر اعظم نریندر مودی سے بھی ملاقات کریں گے۔
انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کو درست اسٹریٹجک مفاہمت قائم کرنی چاہیے اور باہمی ہم آہنگی و فائدے کے اصولوں پر تعلقات کو آگے بڑھانا چاہیے۔
بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے ملاقات کے دوران کہا کہ بھارت اور چین ایک مشکل دور سے گزرنے کے بعد تعلقات کو مثبت سمت میں لے جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ اختلافات کو تنازع میں اور مقابلے کو تصادم میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔
یاد رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیرف جنگ اور عالمی سیاست میں بڑھتی کشیدگی کے بعد بھارت اور چین تعلقات بہتر بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔
چینی وزیر خارجہ رواں ہفتے اسلام آباد کا بھی دورہ کریں گے، جبکہ بھارتی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم مودی اسی ماہ چین کا دورہ کر سکتے ہیں۔