تازہ تر ین
انٹر نیشنل, اہم خبریں

’شراکت دار بنیں، دشمن نہیں‘، چینی وزیر خارجہ کا بھارت کو پیغام

نئی دہلی: چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے کہا ہے کہ چین اور بھارت کو ایک دوسرے کو دشمن یا خطرہ سمجھنے کے بجائے شراکت دار کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ 

انہوں نے یہ بات بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں اپنے بھارتی ہم منصب ایس جے شنکر سے ملاقات کے دوران کہی۔

وانگ یی اپنے تین روزہ دورۂ بھارت پر ہیں اور توقع ہے کہ وہ وزیر اعظم نریندر مودی سے بھی ملاقات کریں گے۔

انہوں  نے کہا کہ دونوں ممالک کو درست اسٹریٹجک مفاہمت قائم کرنی چاہیے اور باہمی ہم آہنگی و فائدے کے اصولوں پر تعلقات کو آگے بڑھانا چاہیے۔

بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے ملاقات کے دوران کہا کہ بھارت اور چین ایک مشکل دور سے گزرنے کے بعد تعلقات کو مثبت سمت میں لے جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ اختلافات کو تنازع میں اور مقابلے کو تصادم میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔

یاد رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیرف جنگ اور عالمی سیاست میں بڑھتی کشیدگی کے بعد بھارت اور چین تعلقات بہتر بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔

چینی وزیر خارجہ رواں ہفتے اسلام آباد کا بھی دورہ کریں گے، جبکہ بھارتی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم مودی اسی ماہ چین کا دورہ کر سکتے ہیں۔


اہم خبریں
یوکرین میں نیٹو امن فوج کسی صورت قبول نہیں، روس کا دوٹوک انکار
’شراکت دار بنیں، دشمن نہیں‘، چینی وزیر خارجہ کا بھارت کو پیغام
پاک بھارت ٹاکرا، ایشیا کپ کے اشتہارات کی قیمتیں جان کر حیران ہوجائیں گے
جوئے کے پلیٹ فارم کیساتھ شراکت، وسیم اکرم کیخلاف درخواست جمع
ایشین اوپن جوڈو چیمپئن شپ میں پاکستان کی ملائیکہ نور نے چاندی کا تمغہ جیت لیا
نیوزی لینڈ کے وزیراعظم کرسٹوفر لکسن کی رقص کرتے ویڈیو وائرل
اسرائیلی آرمی چیف نے غزہ سٹی پر قبضے کے منصوبے کی منظوری دیدی
بھارت کی عالمی سطح پر ایک اور سُبکی، امریکا نے تجارتی مذاکرات منسوخ کر دیے
بھارت ٹوٹنے کے قریب؟ واشنگٹن میں خالصتان کے حق میں ریفرنڈم آج ہو گا
لودھراں: عوام ایکسپریس کے 6 بوگیاں پٹڑی سے اتر گئیں، متعدد جاں بحق
جنگلات کا رقبہ 18٪ کم، ماحول اور قومی سلامتی کو خطرہ
پنجاب: شدید بارشوں کی پیشگوئی، پوٹھوہار میں فلیش فلڈ کا خدشہ
حریت پسند کشمیری رہنما یاسین ملک کی بیٹی کا عالمی برادری سے والد کی جان بچانے کا مطالبہ
باجوڑ-دیر پُل کی تنصیب دوبارہ شروع
سیاسی مصالحت سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن ہے: آرمی چیف
فوج کی کوئی دلچسپی نہیں کہ وہ دہشتگردی کے نام پر معصوم عوام کی جان لے، ڈی جی آئی ایس پی آر





دلچسپ و عجیب
پاکستانی نژاد برطانوی طالبہ ماہ نور چیمہ کا آئی کیو اسٹیفن ہاکنگ سے بھی زیادہ قرار
مصر کی مشہور ٹک ٹاک اسٹار لڑکا نکلا
معروف بھارتی اداکارہ انتقال کر گئیں
شہری کو سینے میں چبھن کی شکایت، معائنے میں ڈاکٹر وجہ جان کر حیران رہ گئے
ملائیکہ اروڑہ کا دوسری شادی کی خواہش کا اظہار، کیسا شوہر چاہیئے؟
جرائم کی روک تھام کیلئے جنوبی کوریا میں ہولوگرافک پولیس تعینات
97 سالہ خاتون نے 250 دوڑوں میں اعزاز حاصل کیا
امریکا: لائبریری کو 82 برس بعد کتاب لوٹا دی گئی
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain