عمران خان نے اعظم سواتی کو سینیٹ اور محمود اچکزئی کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا

پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے سینیٹ میں اعظم سواتی اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے لیے محمود خان اچکزئی کو نامزد کر دیا ہے۔
پی ٹی آئی کے سیکریڑی جنرل سلمان اکرم راجہ نے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہیں بانی پی ٹی ائی سے ہماری ملاقات کرانی ہوگی ہم چھٹیاں ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، اسلام اباد ہائی کورٹ میں ہمارا توہین عدالت کا کیس لگا ہوا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ ہم ہمارے توہین عدالت کیس کی شنوائی نہیں ہو رہی ہے، اسلام اباد ہائی کورٹ نے اس ملاقات کے حوالے سے حکم دیا ہوا ہے لیکن اس پر ہم عملدرآمد نہیں ہو رہا۔
بانی پی ٹی ائی نے ضمنی انتخابات کے حوالے سے پارٹی کی سیاست کمیٹی پر معاملہ چھوڑ دیا ہے، پی ٹی ائی کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس اج شام کو ہوگا جس میں اس حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا۔
سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ پانی پی ٹی آئی نے پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے پانچ نام مانگے ہیں جن میں ایک کا فیصلہ ہوگا، عمران خان نے قومی اسمبلی میں محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا، سینٹ میں اپوزیشن لیڈر اعظم خان سواتی کو نامزد کیا ہے۔
محمود خان اچکزائی اپوزیشن گرنیڈ الائنس کے سربراہ بھی ہیں۔
الیکشن کمیشن نے عدالت کے فیصلے کے بعد عمر ایوب کی نااہلی کا نوٹیفکیشن بھی جاری کیا تھا، جس کے خلاف دونوں رہنماؤں نے پشاور ہائیکورٹ سے رجوع کر رکھا ہے۔