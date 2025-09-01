تازہ تر ین
بزنس

پاکستان نے 2600 ارب روپے کا قرضہ قبل از وقت ادا کردیا

اسلام آباد: وزیر خزانہ کے مشیر خرم شہزاد نے کہا ہے کہ قومی تاریخ میں پہلی مرتبہ تاریخی اقدام کے تحت پاکستان نے وقت سے پہلے ہی 2600 ارب روپے کا قرض ادا کر دیا ۔

ایک بیان میں خرم شہزاد نے کہا کہ 30 جون 2025 کو وزارت خزانہ نے 500 ارب روپے کا قرضہ قبل از وقت ادا کر دیا اور صرف 2 ماہ بعد 29 اگست 2025 کو ڈیبٹ مینجمنٹ آفس نے 1133 ارب روپے قرضہ کی ایک اور یادگار واپسی سر انجام د ی جس سے اسٹیٹ بینک کے قرض کی ادائیگی 1633 ارب روپے ہو گئی۔

خرم شہزاد نے کہا کہ وزارت خزانہ نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے واجب الادا 1633 ارب روپے کے قرضے کو ادا کر دیا اور یہ صرف 59 دنوں میں کیا گیا۔

انہوں نے کہاکہ  قبل ازیں وزارت خزانہ مالی سال 2025 کی پہلی ششماہی میں 1000 ارب روپے کا مقامی تجارتی مارکیٹ کا قرض ادا کیا تھا جو پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کا قرض کی ادائیگی کا پہلا اقدام تھا۔

وزیر خزانہ کے مشیر  کے مطابق مرکزی بینک اور کمرشل دونوں سمیت ایک سال سے بھی کم عرصے میں قرض کی کل ریٹائرمنٹ اب  2600 ارب روپے سے زیادہ ہو گئی ہے جو ملک کی مالیاتی تاریخ میں ایک بے مثال اور فیصلہ کن اقدام ہے۔

ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ عمل ابتدائی قرض کی ریٹائرمنٹ کے ذریعے عوامی مالیات کے استحکام اور مالی اعتبار کی بحالی کا عکاس ہے۔


اہم خبریں
’ایس سی او تناور درخت بن چکی‘، چینی صدر نے تنظیم کے ترقیاتی بینک کے قیام کی تجویز دیدی
گلگت بلتستان حکومت کا ہیلی کاپٹر چلاس کے قریب گر کر تباہ
پنجاب: ڈرون سے ریسکیو، شہری اور مویشی محفوظ مقامات پر منتقل
غزہ: اسرائیلی حملے میں ایک اور بہادر خاتون صحافی شہید
گلوبل صمود فلوٹیلا: سابق سینیٹر مشتاق احمد خان پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے
افغانستان میں زلزلہ، 622 ہلاک، 400سے زائد زخمی
اسرائیل مسجد اقصیٰ کو یہودی عبادت گاہ میں بدلنے کی تیاری کر رہا ہے؟ فلسطینی اتھارٹی کا انکشاف
پنجاب؛ فلڈ ریلیف آپریشن میں جاں بحق اسسٹنٹ کشنر کو اعلیٰ سول ایوارڈ دینے کا فیصلہ
کراچی: کسٹمز نے لاکھوں مالیت کا ایرانی ڈیزل اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنادی
وہاڑی، دریائے ستلج میں سیلاب کی صورتحال مزید سنگین، متعدد مکانات زمین بوس
جونیئر ہاکی ورلڈ کپ، بھارت نے پاکستان کی شرکت کی تصدیق کردی
اسرائیلی فوج کا حماس ترجمان ابو عبیدہ پر حملے کا دعویٰ، مزید 77 فلسطینی شہید
امریکاکی یوکرین کو 179 ملین ڈالر کے فضائی دفاعی نظام کی فروخت کی منظوری
بھارت سے مذاکرات ہوں گے تو برابری کی بنیاد پر ہوں گے: اسحاق ڈار
پاکستان کو امریکا میں مچھلی کی برآمدکی اجازت مل گئی
سابق ایم این اے رمیش کمار کے گھر ڈکیتی، ڈاکو قیمتی اشیاء اور کروڑ سے زائد رقم لے گئے





دلچسپ و عجیب
لیبوبس نامی گُڑیا کے مقبول ہونے کی آخر وجہ کیا ہے
عراق: 2300 سال پرانی قبریں دریافت
امریکی شہری نے سب سے زیادہ ربڑ کی چپلیں جمع کرنے کا ریکارڈ قائم کرلیا
معروف بھارتی اداکار نے ساتھی اداکارہ سے منگنی کرلی
چائے پیش کرنے کا انداز پسند آنے پرسکول پرنسپل نےاپنے چپراسی سے شادی کرلی
موئن جو دڑو اور ہڑپہ سیلابوں سے تباہ ہوئے، امریکی ماہر آثار قدیمہ
کروکس کی ہزاروں جوڑیاں جمع کرنے کا عالمی ریکارڈ
دنیا کا وہ ائیرپورٹ جسے پائلٹ لینڈنگ کیلئے مشکل ترین قرار دیتے ہیں
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain