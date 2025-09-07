تازہ تر ین
اہم خبریں, پاکستان

قومی ائیرلائن کی ہزار سے زائد پروازیں صرف 1یا 2 مسافروں کیساتھ آپریٹ ہونیکا انکشاف

اسلام آباد: قومی ائیرلائن کی آڈٹ رپورٹ برائے 23-2021 میں 1118 پروازوں کا صرف ایک یا دو مسافروں کے ساتھ آپریٹ ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔

رپورٹ کے مطابق قومی ائیرلائن کی  816 پروازیں صرف ایک مسافر کے ساتھ روانہ ہوئیں جبکہ 302 پروازیں صرف 2 مسافروں کے ساتھ منزل کی جانب روانہ ہوئیں۔

آڈٹ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کم لوڈ پروازیں چلانا وسائل کا کھلا ضیاع ہے، کم مسافروں کے باوجود پروازیں منسوخ یا ریفنڈ نہیں کی گئیں۔

رپورٹ کے مطابق  قومی ائیرلائن انتظامیہ کی کمزور  پلاننگ اور ناقص فیصلے بے نقاب ہوگئے ہیں، 6 جون2024 کو انتظامیہ کو رپورٹ دی گئی جس کاکوئی جواب نہ ملا،  یاد دہانیوں کے باوجود ڈی اے سی اجلاس نہ بلایا گیا۔

آڈٹ رپورٹ میں سفارش کی گئی ہے کہ قومی ائیر لائن کو مؤثرفلائٹ پلاننگ اورباقاعدہ کارکردگی جائزوں کی فوری ضرورت ہے۔

دوسری جانب خالی فلائٹس چلانے والے آڈٹ پیرے سے متعلق قومی ائیرلائن نے اپنا مؤقف دیتے ہوئے کہا کہ مذکورہ آڈٹ پیرا، ڈرافٹ پیرا ہے، یہ قومی ائیرلائن کی چارٹرپروازوں پربنایا گیا تھا، چارٹر پروازوں کی ایک طرف عمومی طور پر خالی جاتی ہیں۔

ترجمان قومی ائیرلائن کے مطابق  پرواز کی قیمت یکطرفہ مسافروں کے ٹکٹ سے پوری کی جاتی ہے، آڈٹ کے ساتھ بات چیت کے دوران یہ پیرا ڈراپ یا ختم کر دیا گیا تھا۔


اہم خبریں
پاکستان میں چاند گرہن کا نظارہ
پنجاب میں ذخیرہ اندوزوں کیخلاف کریک ڈاؤن، 75 ہزار سے زائد میٹرک ٹن گندم ضبط
ملتان جلال پور میں سیلاب متاثرین کی کشتی الٹنے کی وجہ سامنے آگئی؟
ہوا کا کم دباؤ شدت اختیار کرگیا، کراچی میں گرج چمک کیساتھ بارش کا امکان، اربن فلڈنگ کا خدشہ
قومی ائیرلائن کی ہزار سے زائد پروازیں صرف 1یا 2 مسافروں کیساتھ آپریٹ ہونیکا انکشاف
پنجاب میں سیلاب سے ہزاروں اسکول بند، لاکھوں بچوں کا تعلیمی سلسلہ رک گیا
پاکستان کا فلسطینی عوام کے حقوق کیلئے ہر فورم پربھرپور آواز بلند کرنے کا اعادہ
امریکی نیوی سیلز کا شمالی کوریا میں خفیہ مشن ناکام، عام شہری ہلاک
سرکاری اسکولوں سے سولر پینلز کی چوری کے واقعات، پنجاب پولیس کو تحقیقات کی ہدایت
بھارت میں پاکستان سے دہشتگرد داخل ہونے اور ممبئی کو دھماکوں سے اُڑانے کی جھوٹی افواہ
خلائی صلاحیتوں، الیکٹرانک وارفیئر اور سائبر ٹیکنالوجی سے فضائی سرحدوں کے تحفظ کیلئے پرعزم ہیں: سربراہ پاک فضا
کبڈی میچ کے دوران کھلاڑی دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کرگیا، ویڈیو سامنے آگئی
پاکستان نے فلسطینیوں کو جبری بےدخل کرنے کے اسرائیلی بیانات کی مذمت کردی
چین کا تائیوان کے سمندر میں کینیڈا اور آسٹریلیا کے جنگی جہازوں کی آمدورفت پر اظہار مذمت
پیپلزپارٹی کراچی دشمن جماعت ہے، حافظ نعیم
پی ٹی اے کا غیر قانونی آئی ایم ای آئی (IMEI) ٹمپرنگ اور کْلون موبائل فونز کے خلاف کریک ڈاؤن





دلچسپ و عجیب
خلا میں پھنسنے کا ڈرامہ رچا کر جعلی خلاباز نے خاتون کو ہزاروں ڈالرز کا چونا لگا دیا
خلا میں پھنسنے کا ڈرامہ رچا کر جعلی خلاباز نے خاتون کو ہزاروں ڈالرز کا چونا لگا دیا
نامعلوم ارب پتی نے اپنی تمام جائیداد معروف فٹبالر کے نام کردی
۔102 سال کی عمر میں ماؤنٹ فیوجی کو سر کرنیوالا معمر ترین فرد
کینیڈا کے ریسٹورینٹ کا 81 فٹ ریکارڈ ساز کباب بنانے کا دعویٰ
اسکول میں طالبِ علمی کے زمانے میں کھویا ہوا بٹوا 51 سال بعد مل گیا
دلچسپ ریکارڈ::ننگے پاؤں لیگو پر 100 میٹر دوڑنے کا کارنامہ
پالتو طوطے نے کم وقت میں رنگوں کی شناخت سے ریکارڈ قائم کر دیا
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain