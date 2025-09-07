تازہ تر ین
اہم خبریں, پاکستان

ہوا کا کم دباؤ شدت اختیار کرگیا، کراچی میں گرج چمک کیساتھ بارش کا امکان، اربن فلڈنگ کا خدشہ

کراچی: ہوا کا کم دباؤ شدت اختیار کر گیا جس کے زیر اثر سندھ سمیت کراچی میں بارش کا امکان ہے۔

محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ بھارت سے آنے والا ہوا کا کم دباؤ شدت اختیار کر کے ڈپریشن میں تبدیل ہو گیا ہے، سسٹم اب بھارت کے جنوب مغربی راجستھان پرموجود ہے، جس کے زیر اثر سندھ میں مضبوط مون سون ہوائیں داخل ہو رہی ہیں۔

محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں آج شام سے 11ستمبر تک وقفے وقفے سے گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے جبکہ تھرپارکر، عمرکوٹ، میرپورخاص، سانگھڑ، خیرپور، شہید بینظیرآباد، دادو، مٹیاری میں بھی 11ستمبر تک وقفے وقفے سے تیز ہواؤں اور بارش کا امکان ہے۔

ٹنڈو محمدخان، ٹنڈواللہ یار، حیدرآباد، ٹھٹہ، بدین، سجاول، جامشورو، شکارپور، کشمور، سکھر، جیکب آباد اور گھوٹکی میں بھی بارش ہو سکتی ہے۔

 محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارش کی وجہ سے کراچی، ٹھٹہ، بدین، سجاول اور حیدرآباد کے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو سکتا ہے، میرپورخاص، شہید بینظیر آباد، تھرپارکر، خیرپور، سکھراور لاڑکانہ میں بھی اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے۔


اہم خبریں
پاکستان میں چاند گرہن کا نظارہ
پنجاب میں ذخیرہ اندوزوں کیخلاف کریک ڈاؤن، 75 ہزار سے زائد میٹرک ٹن گندم ضبط
ملتان جلال پور میں سیلاب متاثرین کی کشتی الٹنے کی وجہ سامنے آگئی؟
ہوا کا کم دباؤ شدت اختیار کرگیا، کراچی میں گرج چمک کیساتھ بارش کا امکان، اربن فلڈنگ کا خدشہ
قومی ائیرلائن کی ہزار سے زائد پروازیں صرف 1یا 2 مسافروں کیساتھ آپریٹ ہونیکا انکشاف
پنجاب میں سیلاب سے ہزاروں اسکول بند، لاکھوں بچوں کا تعلیمی سلسلہ رک گیا
پاکستان کا فلسطینی عوام کے حقوق کیلئے ہر فورم پربھرپور آواز بلند کرنے کا اعادہ
امریکی نیوی سیلز کا شمالی کوریا میں خفیہ مشن ناکام، عام شہری ہلاک
سرکاری اسکولوں سے سولر پینلز کی چوری کے واقعات، پنجاب پولیس کو تحقیقات کی ہدایت
بھارت میں پاکستان سے دہشتگرد داخل ہونے اور ممبئی کو دھماکوں سے اُڑانے کی جھوٹی افواہ
خلائی صلاحیتوں، الیکٹرانک وارفیئر اور سائبر ٹیکنالوجی سے فضائی سرحدوں کے تحفظ کیلئے پرعزم ہیں: سربراہ پاک فضا
کبڈی میچ کے دوران کھلاڑی دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کرگیا، ویڈیو سامنے آگئی
پاکستان نے فلسطینیوں کو جبری بےدخل کرنے کے اسرائیلی بیانات کی مذمت کردی
چین کا تائیوان کے سمندر میں کینیڈا اور آسٹریلیا کے جنگی جہازوں کی آمدورفت پر اظہار مذمت
پیپلزپارٹی کراچی دشمن جماعت ہے، حافظ نعیم
پی ٹی اے کا غیر قانونی آئی ایم ای آئی (IMEI) ٹمپرنگ اور کْلون موبائل فونز کے خلاف کریک ڈاؤن





دلچسپ و عجیب
خلا میں پھنسنے کا ڈرامہ رچا کر جعلی خلاباز نے خاتون کو ہزاروں ڈالرز کا چونا لگا دیا
خلا میں پھنسنے کا ڈرامہ رچا کر جعلی خلاباز نے خاتون کو ہزاروں ڈالرز کا چونا لگا دیا
نامعلوم ارب پتی نے اپنی تمام جائیداد معروف فٹبالر کے نام کردی
۔102 سال کی عمر میں ماؤنٹ فیوجی کو سر کرنیوالا معمر ترین فرد
کینیڈا کے ریسٹورینٹ کا 81 فٹ ریکارڈ ساز کباب بنانے کا دعویٰ
اسکول میں طالبِ علمی کے زمانے میں کھویا ہوا بٹوا 51 سال بعد مل گیا
دلچسپ ریکارڈ::ننگے پاؤں لیگو پر 100 میٹر دوڑنے کا کارنامہ
پالتو طوطے نے کم وقت میں رنگوں کی شناخت سے ریکارڈ قائم کر دیا
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain