پنجاب میں ذخیرہ اندوزوں کیخلاف کریک ڈاؤن، 75 ہزار سے زائد میٹرک ٹن گندم ضبط

لاہور: پنجاب حکومت نے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 75 ہزار میٹرک ٹن سے زائد گندم ضبط کر لی۔
ترجمان پنجاب حکومت کے مطابق انتظامیہ نے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے184گوداموں کی چیکنگ کی جس میں سے 88 گندم اسٹوریج گودام کو سیل کر دیا گیا۔
ترجمان حکومت پنجاب نے بتایا کہ کریک ڈاؤن کے نتیجے میں 75 ہزار 886 میٹرک ٹن گندم ضبط کی گئی۔
لاہور ڈویژن سے 31 ہزار906، گوجرانولہ اور گجرات سے 9 ہزار 128میٹرک ٹن گندم برآمد ہوئی جبکہ سرگودھا سے 1906، راولپنڈی سے 6 ہزار 498 اور ساہیوال سے 5 ہزار 147میٹرک ٹن گندم ضبط کی گئی۔
پنجاب حکومت کے ترجمان نے مزید بتایا کہ ضبط شدہ گندم کے آٹے کو متعلقہ اضلاع کی مارکیٹ میں فروخت کیا جائے گا۔