تازہ تر ین
اہم خبریں, پاکستان

پاکستان میں چاند گرہن کا نظارہ

کراچی:

پاکستان اسپیس اینڈ اپر ایٹماسفیئر ریسرچ کمیشن (سپارکو) نے اعلان کیا ہے کہ 7 ستمبر کی رات پاکستان بھر میں مکمل چاند گرہن دیکھا جا سکے گا،  فلکیات کے شوقین افراد، طلبہ اور عام عوام اس دلکش فلکیاتی منظر سے محظوظ ہو سکیں گے۔

سپارکو کے مطابق چاند گرہن رات 8 بج کر 30 منٹ پر شروع ہوگا اور اپنے عروج پر ایک بج کر 55 منٹ پر پہنچے گا، جب زمین کا سایہ چاند کو مکمل طور پر ڈھانپ لے گا، یہ نظارہ رات کے آخری پہر تک جاری رہے گا۔

چاند گرہن کا نظارہ ایشیا، افریقہ اور یورپ کے چند حصوں میں دیکھا جا سکے گا تاہم پاکستان کے زیادہ ترعلاقوں میں موسم صاف ہونے کی صورت میں یہ منظر بخوبی دکھائی دے گا۔

چاند گرہن اس وقت وقوع پذیر ہوتا ہے جب زمین سورج اور چاند کے درمیان آجاتی ہے اور اپنا سایہ چاند پر ڈال دیتی ہے،  سورج گرہن کے برعکس چاند گرہن کو ننگی آنکھ سے دیکھنا بالکل محفوظ ہے جبکہ ناظرین اسے دوربین یا ٹیلی اسکوپ کے ذریعے مزید واضح طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔

 سپارکو نے بتایا کہ اس مظاہرے کو ضرور دیکھیں اور جہاں ممکن ہو، فلکیاتی کلبوں اور تعلیمی گروپوں کے ساتھ مشاہداتی سرگرمیوں میں شامل ہوں جو ملک کے مختلف حصوں میں منعقد کی جا رہی ہیں اور سپارکو اپنے آفیشل سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے تصاویر اور تازہ ترین معلومات بھی فراہم کرے گا۔


اہم خبریں
پاکستان میں چاند گرہن کا نظارہ
پنجاب میں ذخیرہ اندوزوں کیخلاف کریک ڈاؤن، 75 ہزار سے زائد میٹرک ٹن گندم ضبط
ملتان جلال پور میں سیلاب متاثرین کی کشتی الٹنے کی وجہ سامنے آگئی؟
ہوا کا کم دباؤ شدت اختیار کرگیا، کراچی میں گرج چمک کیساتھ بارش کا امکان، اربن فلڈنگ کا خدشہ
قومی ائیرلائن کی ہزار سے زائد پروازیں صرف 1یا 2 مسافروں کیساتھ آپریٹ ہونیکا انکشاف
پنجاب میں سیلاب سے ہزاروں اسکول بند، لاکھوں بچوں کا تعلیمی سلسلہ رک گیا
پاکستان کا فلسطینی عوام کے حقوق کیلئے ہر فورم پربھرپور آواز بلند کرنے کا اعادہ
امریکی نیوی سیلز کا شمالی کوریا میں خفیہ مشن ناکام، عام شہری ہلاک
سرکاری اسکولوں سے سولر پینلز کی چوری کے واقعات، پنجاب پولیس کو تحقیقات کی ہدایت
بھارت میں پاکستان سے دہشتگرد داخل ہونے اور ممبئی کو دھماکوں سے اُڑانے کی جھوٹی افواہ
خلائی صلاحیتوں، الیکٹرانک وارفیئر اور سائبر ٹیکنالوجی سے فضائی سرحدوں کے تحفظ کیلئے پرعزم ہیں: سربراہ پاک فضا
کبڈی میچ کے دوران کھلاڑی دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کرگیا، ویڈیو سامنے آگئی
پاکستان نے فلسطینیوں کو جبری بےدخل کرنے کے اسرائیلی بیانات کی مذمت کردی
چین کا تائیوان کے سمندر میں کینیڈا اور آسٹریلیا کے جنگی جہازوں کی آمدورفت پر اظہار مذمت
پیپلزپارٹی کراچی دشمن جماعت ہے، حافظ نعیم
پی ٹی اے کا غیر قانونی آئی ایم ای آئی (IMEI) ٹمپرنگ اور کْلون موبائل فونز کے خلاف کریک ڈاؤن





دلچسپ و عجیب
خلا میں پھنسنے کا ڈرامہ رچا کر جعلی خلاباز نے خاتون کو ہزاروں ڈالرز کا چونا لگا دیا
خلا میں پھنسنے کا ڈرامہ رچا کر جعلی خلاباز نے خاتون کو ہزاروں ڈالرز کا چونا لگا دیا
نامعلوم ارب پتی نے اپنی تمام جائیداد معروف فٹبالر کے نام کردی
۔102 سال کی عمر میں ماؤنٹ فیوجی کو سر کرنیوالا معمر ترین فرد
کینیڈا کے ریسٹورینٹ کا 81 فٹ ریکارڈ ساز کباب بنانے کا دعویٰ
اسکول میں طالبِ علمی کے زمانے میں کھویا ہوا بٹوا 51 سال بعد مل گیا
دلچسپ ریکارڈ::ننگے پاؤں لیگو پر 100 میٹر دوڑنے کا کارنامہ
پالتو طوطے نے کم وقت میں رنگوں کی شناخت سے ریکارڈ قائم کر دیا
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain