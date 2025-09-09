تازہ تر ین
آڈٹ رپورٹس پر آڈیٹر جنرل اور قومی اسمبلی سیکرٹریٹ میں تنازع سنگین، اے جی پی نے الزامات مسترد کردیے

اسلام آباد:  آڈیٹر جنرل آف پاکستان اور قومی اسمبلی سیکرٹریٹ کے درمیان سال  24-2023 کی وفاقی آڈٹ رپورٹس پر سنگین تنازع پیدا ہوگیا۔

تفصیلات کے مطابق سبکدوش ہونے والے اے جی پی نے غلطیوں اور غلط رپورٹنگ کے الزامات کو مسترد کر دیا ہے جب کہ اسپیکر اپنے اس فیصلے پر قائم ہیں کہ یہ رپورٹس خلاف ورزیوں کے باعث واپس بھیجی گئیں۔

قومی اسمبلی کے ترجمان کے حوالے سے شائع ہونے والی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے اے جی پی نے اس تاثر کو مسترد کردیا کہ یہ رپورٹس واپس بھیجی گئی ہیں، اور اعداد شمار میں کوئی ’’غلطی‘‘ ہے۔

یہ  تنازع گزشتہ ماہ اس وقت شروع ہوا جب اسپیکر نے مالی سال 24-2023 سے متعلق آڈٹ رپورٹس اے جی پی کو واپس بھجوا دیں۔

قومی اسمبلی سیکرٹریٹ نے اس کی دو وجوہات بتائی تھیں کہ رپورٹس وزارتِ پارلیمانی امور کے ذریعے بھیجنے کے بجائے براہ راست سیکرٹریٹ کو ارسال کی گئیں اور ان رپورٹس کو پارلیمنٹ میں پیش کرنے سے قبل آن لائن شائع کر دیا گیا، جسے ’’ایوان کی توہین‘‘ قرار دیا گیا تھا۔

پیر کے روز جاری وضاحت میں آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے محکمے  نے ان الزامات کو ’’بے بنیاد اور گمراہ کن‘‘ قرار دیتے ہوئے کہا کہ مالی سال 24-2023 کی آڈٹ رپورٹس اور مالیاتی گوشوارے آئین کے آرٹیکلز 168 تا 171 کے مطابق وزیرِاعظم کے ذریعے صدرِ مملکت کو ارسال کیے گئے تھے، صدر مملکت نے 12 اپریل 2025 کو ان رپورٹس کی منظوری دی جس کے بعد یہ رپورٹس دونوں ایوانوں کو بھیجی گئیں۔

اے جی پی کے مطابق ان رپورٹس کو 13 اگست کے ایجنڈے میں شامل کیا گیا تھا لیکن اسی روز اجلاس ملتوی ہونے کے باعث پیش نہ ہو سکیں۔

بعد ازاں سیکرٹریٹ نے ہدایت دی کہ رپورٹس جمع کرکے پیش کیے جانے تک خفیہ رکھی جائیں جب کہ سینیٹ کو بھیجی گئی رپورٹس تاحال سینیٹ سیکرٹریٹ کے پاس ہیں۔

اے جی پی آفس نے واضح کیا کہ اعداد و شمار میں کوئی غلطی نہیں، بتایا گیا ہے کہ مجموعی آڈٹ رپورٹ کی ایگزیکٹو سمری میں یہ رقوم بطور حوالہ درج کی گئیں تاکہ اسٹیک ہولڈرز سیکٹر وائز جائزہ لے سکیں۔

رپورٹ میں کہا گیا کہ آڈٹ رپورٹس مکمل معیارِ جانچ کے بعد تیار کی گئیں اور ان میں کوئی غلطی نہیں تاہم  اے جی پی کی وضاحت قومی اسمبلی کے بنیادی اعتراض کو براہِ راست دور نہیں کرتی کہ رپورٹس پارلیمنٹ میں پیشی سے  پہلے ویب سائٹ پر کیوں عام کی گئیں۔

قومی اسمبلی سیکرٹریٹ کے مطابق یہی بڑی وجہ تھی جس کی بنیاد پر رپورٹس واپس بھجوائی گئیں اور  تنازع اس وقت شدت اختیار کرگیا جب مجموعی آڈٹ رپورٹ میں 3 لاکھ 75 ہزار ارب روپے کی مالی بے ضابطگیوں کا ذکر سامنے آیا جو کہ  وفاقی بجٹ 14.5 ٹریلین روپے سے 27 گنا زیادہ اور قومی جی ڈی پی 110 ٹریلین روپے سے بھی 3 گنا زیادہ ہے۔

حکومتی ذرائع کو شبہ ہے کہ اے جی پی کے دفتر میں کوئی شخص غیر معمولی اعداد و شمار اور سرگرمی کے ذریعے حکومت کو شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔

سابق آڈیٹر جنرل جاوید جہانگیر نے بھی اس رقم کو غیر معمولی قرار دیتے ہوئے فوری نظرثانی کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ ان کے دور میں کبھی آڈٹ رپورٹس پارلیمنٹ میں پیش کرنے سے قبل عام نہیں کی گئیں۔


