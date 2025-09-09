تازہ تر ین
اہم خبریں, بزنس

بجلی سستی: ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ میں 1 روپے 79 پیسے فی یونٹ کمی

اسلام آباد: ملک بھر کے لیے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی سستی کر دی گئی۔

نوٹیفکیشن کے مطابق نیپرا نے فیول ایڈجسٹمنٹ مد میں بجلی 1 روپے 79 پیسے فی یونٹ سستی کی ہے۔

نوٹیفکیشن میں کہا گیا کہ بجلی جولائی 2025 کی ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ میں سستی کی گئی۔ بجلی سستی کرنے کا اطلاق کے الیکڑک اور ڈسکوز صارفین پر ہوگا۔

نوٹیفکیشن کے مطابق بجلی صارفین کو ریلیف ستمبر کے بلوں میں ملے گا۔

سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی (سی پی پی اے) نے جولائی کی ایڈجسٹمنٹ میں ایک روپے 69 پیسے فی یونٹ کمی مانگی تھی۔

فیول ایڈجسٹمنٹ مد میں بجلی سستی کرنے سے صارفین کو تقریباً ساڑھے 24 ارب روپے کا ریلیف ملے گا۔


اہم خبریں
بجلی سستی: ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ میں 1 روپے 79 پیسے فی یونٹ کمی
9 مئی کیس: شاہ محمود قریشی بری، یاسمین راشد سمیت 18 کو سزائیں
اسرائیل کا قطر پر حملہ، حماس کے اہم رہنما شہید
عثمان شنواری نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کردیا
فرانسیسی وزیراعظم پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ لینے میں ناکام، حکومت تحلیل
عمران اور انکے چند ساتھی ملک میں سیاست نہیں فتنہ فساد چاہتے ہیں: رانا ثنااللہ
وفاقی حکومت کا سیلاب متاثرین کو بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے کا فیصلہ
ایس آئی ایف سی کی حکمتِ عملی سے فارماسیوٹیکل صنعت میں جدت اور سرمایہ کاری کو فروغ
تعلیمی اداروں میں منشیات کیس؛ بچوں کے لنچ باکس چیک کرنے ہوں گے، اسلام آباد ہائیکورٹ
حافظ نعیم کا دریا کے قدرتی راستوں پر قائم ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے خلاف احتجاج کا اعلان
آڈٹ رپورٹس پر آڈیٹر جنرل اور قومی اسمبلی سیکرٹریٹ میں تنازع سنگین، اے جی پی نے الزامات مسترد کردیے
پشاور، باجوڑ کے کلیئر شدہ علاقوں میں متاثرہ خاندانوں کی واپسی کا آغاز شروع
پاکستان نیوی کی بڑی کامیابی، چین کی مدد سے سمندر کی تہہ میں گیس کے وسیع ذخائر دریافت
لاہور؛ انسانی ڈھانچہ ملنے کا واقعہ، شناخت کرلی گئی، ہوش ربا انکشافات سامنے آگئے
نیتن یاہو نے فلسطینیوں کو فوری طور پر غزہ خالی کرنے کا حکم دے دیا
ٹرمپ کا امریکی شہریوں کو غیر قانونی حراست میں رکھنے والے ممالک پر پابندیاں لگانے کا فیصلہ





دلچسپ و عجیب
پیسے بچانے والا شہری خود علاج کر کے اسپتال پہنچ گیا
جعلی خلاباز نے خاتون کو ہزاروں ڈالرز کا چونا لگایا
خلا میں پھنسنے کا ڈرامہ رچا کر جعلی خلاباز نے خاتون کو ہزاروں ڈالرز کا چونا لگا دیا
خلا میں پھنسنے کا ڈرامہ رچا کر جعلی خلاباز نے خاتون کو ہزاروں ڈالرز کا چونا لگا دیا
نامعلوم ارب پتی نے اپنی تمام جائیداد معروف فٹبالر کے نام کردی
۔102 سال کی عمر میں ماؤنٹ فیوجی کو سر کرنیوالا معمر ترین فرد
کینیڈا کے ریسٹورینٹ کا 81 فٹ ریکارڈ ساز کباب بنانے کا دعویٰ
اسکول میں طالبِ علمی کے زمانے میں کھویا ہوا بٹوا 51 سال بعد مل گیا
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain