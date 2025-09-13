تازہ تر ین
سامعہ حجاب اغواء اور دھمکی کیس میں نیا موڑ آگیا

پاکستانی ٹک ٹاکر و سوشل میڈیا انفلوئنسر سامعہ حجاب کے اغواء اور دھمکی کے کیس کا ڈراپ سین ہوگیا۔

سامعہ حجان اور ملزم حسن زاہد کے درمیان غیر مشروط صلح ہوگئی۔ دونوں فریقین نے ایک دوسرے کو فی سبیل اللّٰہ معاف کردیا۔

ٹک ٹاکر نے اپنے سابقہ منگیتر کو غیر مشروط معافی دے دی، حسن زاہد نے بھی سامعہ کے تمام خدشات دور کردیے، ان پر لگائے گئے تمام الزامات واپس لے لیے اور اپنی غلطی تسلیم کر کے معافی مانگ لی ہے۔

واضح رہے کہ یہ معاملہ اس وقت شروع ہوا تھا جب سامعہ حجاب نے حسن زاہد پر الزام عائد کیا تھا کہ حسن نے انہیں ان کے گھر کے باہر سے اغواء کرنے کی کوشش کی اور قتل کرنے کی دھمکیاں بھی دی ہیں۔

اس کیس نیا موڑ اس وقت سامنے آیا جب سامعہ اور حسن کی ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں۔

ٹک ٹاکر کی حسن زاہد کے ساتھ گھومتے پھرتے اور تحائف وصول کرتے ویڈیوز سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا صارفین نے سامعہ حجاب کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ یہ حسن سے پیسے بٹورتی تھی، جس پر سامعہ نے انکشاف کیا کہ ملزم حسن ان کا سابقہ منگیتر ہے۔

ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حسن زاہد نے اپنے دوست کے سامنے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا۔

عدالت نے ٹک ٹاکر سامعہ حجاب کے اغواء اور دھمکی کے کیس میں نامزد ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا تھا جبکہ تھانہ شالیمار میں مقدمہ درج ہے۔


روس کے مشرقی علاقے میں 7.1 شدت کا زلزلہ، سونامی کا خدشہ
یوٹیوبر رجب بٹ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری
امریکا نے 32 اداروں کو تجارتی پابندیوں کی فہرست میں شامل کردیا
نیپال کی پارلیمنٹ تحلیل، نئے انتخابات کی تاریخ کا اعلان
عمران خان اور بشریٰ بی بی کے حق میں اقوام متحدہ کے اسپیشل رپورٹر کو ہنگامی اپیل
میئر بنا تو نیتن یاہو کی نیویارک آمد پر گرفتاری کا حکم دوں گا، زہران ممدانی
خیبر پختونخوا کے ورلڈ بینک منصوبے میں 10 کروڑ 60 لاکھ روپے کا بڑا فراڈ
ریاست ہرسال سیلاب میں قیمتی جانوں اور املاک کے نقصان کی متحمل نہیں ہو سکتی، فیلڈ مارشل
شیخوپورہ کی 3 ملوں پرچھاپے، گندم کی ساڑھے 17 ہزار بوریاں برآمد
قطر پر اسرائیلی حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، پاکستان پر کسی نے جارحیت کی کوشش کی تو بھرپور جواب دیں گے، د
آئی ایم ایف مذاکرات؛ ایف بی آر کو 2 ہفتوں میں 1100 ارب اکٹھے کرنے کا چیلنج درپیش
گوادر: غیرقانونی ایران داخلے کی کوشش کرنے والے 29 ملزمان گرفتار
وزیراعظم نے سیلاب زدہ علاقوں کے بجلی بلوں میں ریلیف کیلئے آئی ایم ایف سے رابطے کی ہدایت کردی
ٹرمپ نے قطری وزیراعظم کو اسرائیلی حملے جیسا اقدام دوبارہ نہ ہونے کا یقین دلایا ہے: امریکی مندوب
عمان کے قریب کشتی حادثے میں 19 پاکستانی لاپتا، ایک شخص زندہ بچا





