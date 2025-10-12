وزیر اعلیٰ کے پی کیلئے ن لیگ اور جے یو آئی نے امیدوار فائنل کرلیے، متفقہ امیدوار کیلئے کوششیں جاری

پشاور: خیبر پختونخوا میں وزارت اعلیٰ کے انتخاب کے لیے اپوزیشن جماعتوں کے امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔
ذرائع کا بتانا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کی وزارت اعلیٰ کے لیے متفقہ امیدوار میدان میں اتارنے پرمشاورت جاری ہے تاہم وزارت اعلیٰ کے امیدوار کے لیے ابھی تک کسی ایک امیدوار کے نام پر اتفاق نہیں ہو سکا ہے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ ن اور جے یو آئی (ف) نے وزارت اعلیٰ کے امیدوار کے لیے اپنے اپنے نام فائنل کر لیے ہیں۔
ذرائع کے مطابق جے یو آئی (ف) کی جانب سے اکرم خان درانی یا مولانا لطف الرحمان کو امیدوار بنائے جانے کا امکان ہے جبکہ مسلم لیگ ن کی جانب سے وزارت اعلیٰ کے لیے ڈاکٹر عباداللہ مضبوط امیدوار ہیں۔
اس حوالےسے جے یو آئی ف کے صوبائی امیر مولانا عطا الرحمان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن جماعتیں وزارت اعلیٰ کے انتخاب کے لیے اپنے امیدوار لائیں گی،کاغذات نامزدگی جمع کرانا آئینی اور قانونی حق ہے جبکہ متفقہ امیدوار میدان میں اتارنے کے لیے مشاورتی عمل جاری ہے۔
دوسری جانب کے پی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباداللہ خان کا کہنا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے امیدوار کاغذات نامزدگی جمع کرائے جائیں گے جبکہ وزارت اعلیٰ کے لیے اپوزیشن کی جانب سے مفتقہ امیدوار کھڑا کیا جائے گا۔
خیال رہے کہ گزشتہ دنوں عمران خان نے علی امین گنڈاپور کو وزارت اعلیٰ سے ہٹانے کا حکم دیا تھا اور ان کی جگہ سہیل آفریدی کو نیا وزیراعلیٰ نامزد کیا ہے جس کے بعد علی امین نے وزارت اعلیٰ کے عہدے سے مستعفی ہوگئے تھے۔