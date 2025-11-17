تازہ تر ین
پنجاب بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں 7 روز کی توسیع

لاہور: پنجاب بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں 7 روز کی توسیع کردی گئی۔ 

محکمہ داخلہ پنجاب نے دفعہ 144 کے نفاذ میں ہفتہ 22 نومبر تک  توسیع کا نوٹیفکیشن جاری کردیا۔

نوٹیفکیشن کے مطابق صوبے بھر میں احتجاج، جلسےجلوس، ریلیوں، دھرنوں اور اجتماع جیسی تمام سرگرمیوں کی ممانعت ہوگئی جب کہ  دفعہ 144 کے تحت 4  یا اس سے زائد افراد کے عوامی مقامات پر جمع ہونےکی ممانعت ہوگی۔

ترجمان کا کہنا ہےکہ پنجاب بھر میں ہر قسم کے اسلحے کی نمائش، لاؤڈ اسپیکر کے استعمال، اشتعال انگیز، نفرت آمیز یا فرقہ وارانہ مواد کی اشاعت و تقسیم پر بھی مکمل پابندی ہوگی جب کہ لاؤڈ اسپیکر صرف اذان اور جمعہ کے خطبے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔

محکمہ داخلہ کے مطابق یہ فیصلہ امن و امان کے قیام، انسانی جانوں اور املاک کے تحفظ کے لیے کیا گیا، پنجاب حکومت نے دہشتگردی اور  امن عامہ کے خدشات کے پیش نظراحکامات جاری کیے۔

ترجمان کا کہنا تھا کہ پابندی کا اطلاق شادی کی تقریبات، جنازہ اور تدفین پر نہیں ہوگا جب کہ  سرکاری فرائض کی انجام دہی پر موجود افسران و اہلکار اور عدالتیں پابندی سے مستثنیٰ ہیں۔

ترجمان کے مطابق سکیورٹی خطرات کے پیش نظر جلوس اوردھرنا دہشتگردوں کے لیے سافٹ ٹارگٹ ہوسکتاہے، شرپسند عناصرعوامی احتجاج کا فائدہ اٹھا کر ریاست مخالف سرگرمیاں کرسکتے ہیں۔


