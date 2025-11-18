آزاد کشمیر کے نومنتخب وزیراعظم فیصل راٹھور نے عہدے کا حلف اٹھا لیا

مظفرآباد: آزاد کشمیر کے نومنتخب وزیراعظم راجہ فیصل ممتاز راٹھور نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔
اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی چوہدری لطیف اکبر نے نو منتخب وزیراعظم راجہ فیصل راٹھور سے وزارت عظمیٰ کا حلف لیا۔
حلف برداری کی تقریب میں گورنر گلگت بلتستان مہدی شاہ، گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، فریال تالپور اور ارکان اسمبلی سمیت اعلیٰ سول قیادت اور عسکری حکام بھی شریک ہوئے۔
آزاد کشمیر کے 16 ویں وزیراعظم کا حلف اٹھانے والے فیصل راٹھور کا کہنا تھا آصف علی زرداری، فریال تالپور، بلاول بھٹو زرداری کا شکر گزار ہوں کہ یہ ذمہ داری سونپی۔
ان کا کہنا تھا پاک آرمی کو خراج تحسین جو جانوں کی قربانیان دےکر ہمارا دفاع کر رہی ہے، پیپلزپارٹی نے عوام کےساتھ دوبارہ رشتہ جوڑنے کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔
یاد رہے کہ گزشتہ روز چوہدری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد 36 ووٹوں سے کامیاب ہوئی تھی جبکہ مخالفت میں دو ووٹ پڑے تھے۔