قومی کرکٹرز کو مختلف لیگز کیلئے این او سی جاری

لاہور : قومی کرکٹرز کو مختلف لیگز کے لیے این او سی جاری کردیے گئے۔
ذرائع کے مطابق قومی کرکٹرز کو ابوظبی میں ٹی 10 لیگ اور آئی ایل ٹی ٹوئنٹی کے لیے این او سی جاری کیے گئے ہیں۔
ذرائع کا بتانا ہے کہ ابوظبی کے لیے این او سی 25 نومبر تک اور دبئی کی ٹی ٹوئنٹی لیگ کے لیے 3 کرکٹرز کو 2 دسمبر سے 4 جنوری تک این او سی جاری کیے گئے ہیں۔
دبئی کی ٹی ٹوئنٹی لیگ کے لیے فخر زمان ، حسن نواز اور نسیم شاہ کو جب کہ ابوظبی کے لیے افتخار احمد، خواجہ نافع ، آصف علی، سلمان ارشاد، محمد عامر ، عرفات منہاس ، عرفان خان ، اعظم خان شاہنواز دہانی ، عباس آفریدی ، عاکف جاوید، میر حمزہ، عبید شاہ اور زمان خان کو این او سی جاری کیے گئے ہیں۔
واضح رہے کہ بابر اعظم ، محمد رضوان ، شاہین آفریدی ، شاداب خان ، حارث رؤف اور حسن علی کو پہلے ہی بگ بیش لیگ( بی بی ایل ) کے لیے این او سی ملے ہوئے ہیں۔