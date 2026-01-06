تازہ تر ین
اہم خبریں, کھیل

کیریئر کا آخری ٹیسٹ کھلینے والے عثمان خواجہ کو شائقین کا زبردست خراج تحسین

پاکستانی نژاد آسٹریلوی کرکٹر عثمان خواجہ کو آخری مرتبہ میدان میں اترنے پر شائقین نے زبردست خراج تحسین پیش کیا۔

سڈنی میں کھیلے جارہے ایشیز سیریز کے آخری ٹیسٹ میچ کے تیسرے روز عثمان خواجہ نے اپنے کیریئر کی ممکنہ طور پر آخری اننگز کھیلی۔

عثمان خواجہ کے بیٹنگ کے لیے میدان میں آتے وقت شائقین نے اپنی نشستوں سے کھڑے ہوکر تالیاں بجاتے  ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا۔

ٹیسٹ کرکٹ میں 16 سنچریز اور 28 نصف سنچریز کی مدد سے 6 ہزار سے زائد رنز بنانے والے عثمان خواجہ کیریئر کے آخری ٹیسٹ کو یادگار نہیں بناسکے اور 17 رنز بناکر آؤٹ ہوگئے۔

سڈنی کرکٹ گراؤنڈ ان کی میدان سے رخصتی کے وقت بھی مسلسل تالیوں سے گونجتا رہا۔

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ آسٹریلیا کی میچ پر مضبوط گرفت کے باعث چند روز قبل انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرنے والے عثمان خواجہ کی میچ کی دوسری اننگز میں بیٹنگ آنے کے امکانات انتہائی کم ہیں۔


اہم خبریں
ہندوستان کے آپریشن سندور کی کالک ابھی تک اس کے منہ سے نہیں جا رہی: ترجمان پاک فوج
برطانیہ میں فلسطین کا سفارت خانہ کھل گیا
بجلی سستی کرنے کا پلان سامنے آگیا، حکومت کی صارفین کو مزید ریلیف دینے کی تیاری
ڈیلسی روڈریگز نے وینزویلا کے عبوری صدر کا حلف اٹھا لیا، مادورو کے بیٹے نے حمایت کردی
سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے حکومت سے رحم کی اپیل کردی
کیریئر کا آخری ٹیسٹ کھلینے والے عثمان خواجہ کو شائقین کا زبردست خراج تحسین
کیرون پولارڈ کیخلاف جارحانہ رویہ اپنانا مہنگا پڑگیا، نسیم شاہ پر جرمانہ عائد
ایران کے چیف جسٹس نے مظاہرین کو سخت وارننگ دے دی، احتجاج 78 شہروں تک پھیل گیا
بھارت کو ایک اور دھچکا، بنگلادیش نے آئی پی ایل کی ٹیلی کاسٹ پر پابندی لگا دی
ہاردک پانڈیا کی نئی گرل فرینڈ کے ساتھ ویڈیو وائرل
سوڈان کی خانہ جنگی شدت اختیار کر گئی، ایک ہفتے کے دوران حملوں میں 114 افراد ہلاک
وینزویلا پر کنٹرول کے بعد ٹرمپ کی میکسیکو، کولمبیا اور کیوبا کو بھی دھمکیاں
یونیورسٹی آف لاہور میں نوجوان طالب علم کے بعد 21 سالہ طالبہ کی بھی خودکشی
بونڈی بیچ کے ہیرو احمد کا سڈنی گراؤنڈ میں تالیوں کے ساتھ شاندار استقبال
بنگلادیش کا ٹی 20 ورلڈ کپ کیلئے اسکواڈ کا اعلان، ٹیم بھارت نا بھیجنے کا فیصلہ
‘ٹرمپ کے اقدامات سے امریکا محفوظ ہوا نہ مضبوط’، کاملا ہیرس کی وینزویلا پر امریکی حملے کی مذمت





   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain