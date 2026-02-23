غلط قید کا شکار آرٹسٹ یو اے ای میں قیدیوں کی رہائی کیلئے اپنے آرٹ نیلام کرے گا

- دبئی: رمضان المبارک 2026 کے موقع پر غلط قید (27 سال) کا شکار امریکی آرٹسٹ Valentino Dixon متحدہ عرب امارات میں ایک آرٹ نیلامی کے ذریعے قیدیوں کی رہائی اور انسانی حقوق کے عالمی شعور کو اجاگر کرنے کا عزم لے کر آئے ہیں۔
وہ گالف کورسز اور قدرتی مناظر کے فن پارے بنانے والے معروف آرٹسٹ ہیں، جنہوں نے امریکہ میں غلط الزام کے تحت 27 سال قید کاٹنے کے بعد صبر، امید اور انسانیت کے لیے اپنی آرٹ تخلیقات کو وقف کیا، اب وہ اپنے فن پاروں کی نیلامی UAE میں کر کے اس فنڈ سے قیدیوں کی بحالی اور رہائی کے حق میں کام کرنے والی تنظیموں کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔
نیلامی میں پیش کیے جانے والے آرٹ ورکس میں قدرے منفرد گالف مناظر، زندہ دل مناظر اور زندگی کے فلسفے کو اجاگر کرنے والی تخلیقات شامل ہیں، جنہیں شائقین اور آرٹ کلیکٹرز نے پہلے ہی بڑی دلچسپی سے دیکھا ہے۔
ماہرینِ فن اور سماجی کارکنوں کے مطابق اس قسم کی نیلامیاں فلاحی مقاصد، انسانی حقوق اور قیدیوں کے حقوق کے فروغ میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، جبکہ رمضان جیسے مقدس مہینے میں امید، رحم اور باہمی تعاون کے جذبوں کو اجاگر کرتی ہیں۔
یہ اقدام نہ صرف فن اور انصاف کے درمیان تعلق کو ظاہر کرتا ہے بلکہ قیدیوں کی بحالی اور سماجی شعور بڑھانے کے لیے ایک متاثر کن مثال بھی پیش کرتا ہے، جس سے عالمی سطح پر مثبت پیغام جاتا ہے۔