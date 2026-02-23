تازہ تر ین
اہم خبریں, پاکستان

پنجاب اسمبلی: ن لیگ پارلیمانی پارٹی اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی

پارٹی ذرائع کے مطابق ہر اجلاس سے پہلے ن لیگ پارلیمانی پارٹی اجلاس کیا کرے گی، اجلاس میں اپوزیشن کے رویے کے مطابق بھرپور جواب دینے کا فیصلہ کیا ہے جب کہ حتمی فیصلہ کیا گیا ہے کہ اپوزیشن کی نعرہ بازی پر حکومت بھی بھرپور جواب دے گی۔

اِسی طرح پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی کارکردگی پر ان کو بھرپور خراجِ تحسین پیش کیا گیا۔

دوسری جانب پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کے مثبت کردار کو خراجِ تحسین پیش کیا گیا، پارلیمانی پارٹی اجلاس کی صدارت وزیر قانون رانا اقبال نے کی۔

علاوہ ازیں پارلیمانی پارٹی اجلاس میں صوبائی وزیر پارلیمانی امور مجتبی شجاع الرحمٰن نے پارلیمانی کیلنڈر بارے بریفنگ دی، چیف وہپ ن لیگ نے ممبران کو ایوان کے اگلے لائحہ عمل بارے آگاہ کیا۔


حکومت کا بعد از سیلاب 2025 جامع جائزے کا آغاز، پنجاب اور خیبرپختونخوا سے ڈیٹا طلب
ایس ای سی پی نے غیر ملکی کمپنیوں کے انخلا سے متعلق خبروں کی تردید
پنجاب اسمبلی کی دو سالہ کارکردگی رپورٹ جاری: 110 بل پیش، 97 منظور
سپر ایٹ مرحلہ: زمبابوے کا ویسٹ انڈیز کیخلاف ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ
غلط قید کا شکار آرٹسٹ یو اے ای میں قیدیوں کی رہائی کیلئے اپنے آرٹ نیلام کرے گا
پلان بی؛ ٹرمپ نے حملے میں ناکامی پر ایرانی حکومت گرانے کا منصوبہ بنالیا؛ رپورٹ
ساٹھ سالہ حکیم کی شادی سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کیوں کررہی ہے؟
کوئٹہ ایکسپو سینٹر کی تعمیر میں تاخیر سے منصوبے کی لاگت میں دگنے اضافے کا انکشاف
جسم میں پانی کی کمی کا عندیہ دینے والی نشانیاں
جگر کے لیے نقصان دہ غذائیں جو اکثر افراد بہت شوق سے استعمال کرتے ہیں
پاکستان پیپلز پارٹی اپنا نام بدل کر سندھ پیپلز پارٹی رکھ لے: فاروق ستار
وزیراعظم شہبازشریف کے دورہ روس کا حتمی شیڈول سامنے آ گیا
عدالت نے احکامات کی عدم تعمیل پر ایکسائز پولیس اہلکاروں کو سزا سنا دی
پاکستان کے پاس افغانستان کیخلاف ٹھوس ثبوت موجود ہیں: طارق فضل چوہدری
جوفرا آرچر جیسے بولرز پاکستان میں بہت، انگلینڈ کے خلاف میچ کی اہمیت کا اندازہ ہے: صاحبزادہ فرحان





دلچسپ و عجیب
ایئر نیوزی لینڈ کے طیارے سیاہ کیوں ہوتے ہیں؟ دلچسپ وجہ جانیے
کافی شاپ کی غلطی نے خاتون کو دنیا کی امیر ترین شخصیت بنا دیا
’’پنچ‘‘ کی تنہائی بالآخر دور ہوگئی، وائرل ویڈیو نے پوری دنیا کو متاثر کردیا
10 سال پہلے گم ہونیوالا فون صحرا میں ملنے کے بعد بھی خراب نہیں ہوا
امریکا: 28 گھنٹوں تک سنگلز پکل بال کھیلنے کا گینیز ورلڈ ریکارڈ
چھ سیاروں کو آپ آسمان پر کب اور کیسے دیکھ سکتے ہیں؟
بھارت؛ اسکول کے 35 طلبہ کے ہاتھوں پر پراسرار گہرے زخم کے نشانات
برطانیہ: جی پی ایس سے رہنمائی نے گاڑی دلدل میں پھنسا دی
