پنجاب اسمبلی: ن لیگ پارلیمانی پارٹی اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی

- لاہور: پنجاب اسمبلی میں ن لیگ پارلیمانی پارٹی اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔
پارٹی ذرائع کے مطابق ہر اجلاس سے پہلے ن لیگ پارلیمانی پارٹی اجلاس کیا کرے گی، اجلاس میں اپوزیشن کے رویے کے مطابق بھرپور جواب دینے کا فیصلہ کیا ہے جب کہ حتمی فیصلہ کیا گیا ہے کہ اپوزیشن کی نعرہ بازی پر حکومت بھی بھرپور جواب دے گی۔
اِسی طرح پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی کارکردگی پر ان کو بھرپور خراجِ تحسین پیش کیا گیا۔
دوسری جانب پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کے مثبت کردار کو خراجِ تحسین پیش کیا گیا، پارلیمانی پارٹی اجلاس کی صدارت وزیر قانون رانا اقبال نے کی۔
علاوہ ازیں پارلیمانی پارٹی اجلاس میں صوبائی وزیر پارلیمانی امور مجتبی شجاع الرحمٰن نے پارلیمانی کیلنڈر بارے بریفنگ دی، چیف وہپ ن لیگ نے ممبران کو ایوان کے اگلے لائحہ عمل بارے آگاہ کیا۔