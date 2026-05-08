بابر اعظم انجرڈ ، بنگلا دیش کیخلاف پہلا ٹیسٹ نہیں کھیلے گے

پاکستان کرکٹ بورڈ (PCB) نے تصدیق کی ہے کہ اسٹار بیٹر بابر اعظم بائیں گھٹنے کی انجری کے باعث بنگلہ دیش کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ سے باہر ہو گئے ہیں۔
انجری کی نوعیت: بابر اعظم کے بائیں گھٹنے (Left Knee) میں اچانک درد کی شکایت ہوئی، جس کے بعد میڈیکل پینل نے انہیں آرام کا مشورہ دیا ہے۔
میڈیکل اسکینز: جمعرات کو ٹریننگ کے دوران تکلیف محسوس کرنے پر ان کے اسکینز کروائے گئے، جس کے بعد پی سی بی نے باضابطہ طور پر ان کی عدم دستیابی کا اعلان کیا۔
سیریز پر اثر: یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے کیونکہ بابر اعظم حال ہی میں پی ایس ایل 11 (2026) میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی رہے اور اپنی ٹیم پشاور زلمی کو چیمپئن بنوانے میں اہم کردار ادا کیا۔