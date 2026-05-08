ممبئی میں بریانی کے بعد تربوز کھانے سے پورے خاندان کی موت ، فرانزک رپورٹ میں اہم انکشاف

بھارت میں بریانی کے بعد تربوز کھانے سے ایک ہی خاندان کے 4 افراد کی موت کی اصل وجہ سامنے آ گئی۔

بھارتی میڈیا کے مطابق گزشتہ ماہ ممبئی میں عبداللہ عبدالقادر ، اس کی بیوی نسرین، بیٹی عائشہ اور زینب نے رشتے داروں کے ہمراہ بریانی کھائی۔ بعد ازاں رات ایک بجے تربوز کھایا جس کے چند گھنٹوں بعد ہی ان کی طبیعت بگڑ گئی۔

صبح 5 کے قریب ان لوگوں کو شدید قے شروع ہو گئی، انہیں اسپتال منتقل کیا گیا جہاں چاروں دوران علاج چل بسے۔

 

ابتدائی طور پر اسے موت کی وجہ فوڈ پوائزننگ قرار دیا جا رہا تھا تاہم فرانزک رپورٹ سے تصدیق ہوئی ہے کہ ایک خاندان کے 4 افراد کی موت تربوز کھانے سے ہونے والی فوڈ پوائزننگ کے باعث نہیں بلکہ چوہوں کو مارنے والے زہر سے ہوئی۔

فرانزک رپورٹ میں لاشوں اور اس تربوز کے نمونوں میں ایک زہریلا مادہ ملا ہے جو چوہے مارنے کیلیے استعمال ہوتا ہے۔

 

کیس میں یہ انکشاف ان کے پوسٹ مارٹم کے چند دن بعد سامنے آیا، جن میں اندرونی اعضاء میں سبز رنگت پائی گئی تھی، جو زہر خورانی کی علامت ہوتی ہے۔

تفتیش کار اب اس بات کی چھان بین کر رہے ہیں کہ آیا یہ زہریلا مادہ حادثاتی طور پر تربوز میں شامل ہوا تھا یا اسے جان بوجھ کر ڈالا کیا گیا تھا۔


