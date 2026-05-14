مائیکرو پلاسٹک خارج کیے بغیر خود کو تلف کرنیوالی پلاسٹک تیار

چینی سائنس دانوں نے ایک ایسی ’زندہ پلاسٹک‘ تیار کی ہے جو حکم ملتے ہی مائیکرو پلاسٹک خارج کیے بغیر خود کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ پیشرفت دنیا میں بڑھتے ہوئے نان بائیوڈیگریڈیبل کچرے کے مسئلے کو کم کرنے میں بڑی مدد ثابت ہو سکتی ہے۔
آج کل استعمال ہونے والی زیادہ تر پلاسٹک کی اشیاء صرف ایک بار استعمال کے لیے بنائی جاتی ہیں، مگر یہ مواد ماحول میں دہائیوں تک موجود رہتا ہے۔
اس ’زندہ پلاسٹک‘ میں ایسے جراثیم شامل کیے گئے ہیں جو پلاسٹک کو توڑنے والے اینزائم خارج کرتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر انہیں فعال کیا جا سکتا ہے۔
جرنل اے سی ایس اپلائیڈ پولیمر مٹیریلز میں شائع ہونے والی تحقیق میں سائنس دانوں نے بتایا کہ عام بیکٹیریا Bacillus subtilis کی دو اقسام مل کر صرف چھ دن میں اس پلاسٹک کو مکمل طور پر ختم کر دیتی ہیں اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس دوران مائیکرو پلاسٹکس بھی پیدا نہیں ہوتے۔
تحقیق کے مصنف ژُوجن ڈائی کا کہنا تھا کہ سائنس دانوں کو جب یہ احساس ہوا کہ روایتی پلاسٹک صدیوں تک ختم نہیں ہوتی، جبکہ اس کا زیادہ تر استعمال صرف چند لمحوں یا دنوں کے لیے ہوتا ہے، تو ان کے ذہن میں سوال آیا کہ کیا پلاسٹک کی لائف سائیکل کے اندر ہی اس کے تلف ہونے کا نظام شامل کیا جا سکتا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ان جراثیم کو شامل کر کے پلاسٹک گویا ’زندہ‘ ہو جاتی ہے اور حکم ملتے ہی خود کو ختم کر سکتی ہے۔ اس طرح پائیداری (جو پہلے ایک مسئلہ تھی) اب ایک پروگرام ایبل فیچر بن سکتی ہے۔