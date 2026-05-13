میکرون کی اداکارہ کو فتح فرحانی کے ساتھ خفیہ گفتگو نے فرانس کو ہلا کر رکھ دیا۔

Emmanuel Macron کی معروف اداکارہ فتح فرحانی کے ساتھ مبینہ خفیہ گفتگو نے France کی سیاسی اور میڈیا حلقوں میں ہلچل مچا دی ہے۔ سوشل میڈیا اور مختلف غیر ملکی میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ فرانسیسی صدر اور اداکارہ کے درمیان ہونے والی گفتگو کی تفصیلات لیک ہونے کے بعد عوامی سطح پر نئی بحث چھڑ گئی ہے۔

رپورٹس کے مطابق اس مبینہ گفتگو کے مندرجات ابھی مکمل طور پر سامنے نہیں آئے، تاہم اپوزیشن جماعتوں اور سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے مختلف سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب فرانسیسی صدارتی دفتر کی طرف سے اس معاملے پر تاحال کوئی واضح باضابطہ بیان جاری نہیں کیا گیا۔

سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس نوعیت کی خبروں نے فرانسیسی سیاست میں ایک نئی بحث کو جنم دیا ہے، جبکہ سوشل میڈیا پر بھی اس موضوع پر شدید ردعمل دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بعض حلقے اسے ذاتی معاملہ قرار دے رہے ہیں جبکہ دیگر اسے عوامی دلچسپی کا اہم مسئلہ قرار دے رہے ہیں۔


