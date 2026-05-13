ایئر انڈیا نے ایندھن کی بڑھتی قیمتوں کے باعث اپنی بین الاقوامی پروازیں محدود کر دیں

Air India نے اپنی تمام بین الاقوامی پروازیں معطل کرنے کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ ایئرلائن کی عالمی پروازیں معمول کے مطابق جاری ہیں۔ ترجمان کے مطابق صرف چند منتخب بین الاقوامی روٹس پر پروازوں میں عارضی کمی کی گئی ہے۔
ایئر انڈیا کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں، طویل فضائی راستوں اور آپریشنل اخراجات میں اضافے کے باعث کیا گیا۔ ایئرلائن کے مطابق صورتحال کا مسلسل جائزہ لیا جا رہا ہے تاکہ مسافروں کو کم سے کم مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔
کمپنی نے مزید کہا کہ بیشتر بین الاقوامی روٹس پر فضائی آپریشن بدستور جاری ہیں اور تمام پروازیں مکمل طور پر بند کرنے سے متعلق گردش کرنے والی خبریں درست نہیں ہیں۔