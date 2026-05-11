معرکۂ حق: پاکستان سرحدی محاذ سے سفارت کاری کے میدان تک

مئی 2025ء میں پاکستان اس وقت دنیا کے سامنے وقار کی علامت بن کر ابھرا جب دنیا خطّے میں جنگ اور بدلتے ہوئے حالات پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ بھارت نے ایک بار پھر اپنی پرانی روش برقرار رکھتے ہوئے پہلگام واقعے کو بنیاد بنا کر پہلے تو الزام تراشی کا سلسلہ شروع کیا اور پھر اس کی جانب سے “آپریشن سندور” کے نام پر جارحیت کا آغاز کردیا گیا، جس کا مقصد نہ صرف پاکستان کی سرحدوں کو پامال کرنا تھا بلکہ خطّے کے امن کو ایک بار پھر ایک ایسی آگ میں جھونکنا تھا جس کے اثرات عالمی سطح پر بھی پڑتے۔ مگر بھارت کو یہ کوشش مہنگی پڑی اور شکست کے بعد بھارت کی دنیا بھر میں رسوائی بھی ہوئی۔
تاریخ گواہ رہے گی کہ ہمیشہ کی طرح پاکستان کی مسلح افواج اور پاکستانی قوم نے مل کر “آپریشن بنیان مرصوص” کے ذریعے بھارت کو وہ دندان شکن جواب دیا جس کی تعریف آج بھی دنیا کے ایوانوں میں کی جارہی ہے۔ یہ محض ایک جوابی فوجی کارروائی نہیں تھی بلکہ ایک ایسی سیسہ پلائی ہوئی دیوار کا ظہور تھا جس نے دشمن کی تمام تر چالوں اور ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ پاکستان نے اس سنگین اور نازک مرحلے پر ثابت کیا کہ وہ اپنی خود مختاری پر حرف نہیں آنے دے گا اور ملکی دفاع میں ایک ایسی پیشہ ورانہ مہارت اور پختگی دکھائی جس نے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے وقار کو چار چاند لگا دیے۔
اس معرکے کی سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ پاکستان نے اسے صرف سرحد کی لکیر پر ہی نہیں بلکہ سفارتی محاذ پر بھی پوری مہارت سے جیتا۔ جہاں بھارت سازشوں اور من گھڑت کہانیوں کے سہارے دنیا کی ہمدردی سمیٹنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، وہیں پاکستان نے ٹھوس شواہد اور ثبوتوں کے ساتھ دنیا کو یہ باور کروایا کہ امن کا اصل دشمن کون ہے اور کون ہے جو بار بار خطّے میں سکون کو غارت کرنے کے درپے رہتا ہے۔ عالمی میڈیا اور بین الاقوامی مبصرین نے اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ پاکستان ایک ذمے دار ایٹمی ریاست کے طور پر ردعمل دیا اور وقار کے ساتھ کمزوری دکھائے بغیر اشتعال انگیزی کو روکا اور ایک بڑی تباہی کو ٹال دیا۔
اس آپریشن کے نتیجے میں پاکستان کو عالمی سطح پر جو پذیرائی ملی، اس نے دشمن کی سفارتی تنہائی کو مزید گہرا کر دیا۔ پاکستانی قوم اور فوج کے اس بے مثال اتحاد نے یہ واضح پیغام دیا ہے کہ ملک کا دفاع ناقابلِ تسخیر ہے اور پاکستان کا خطّے کے ہر ملک کے لیے امن کا پیغام کسی خوف سے نہیں بلکہ اس کی طاقت اور اخلاقی برتری سے جنم لیتا ہے۔ آج جب ہم مئی 2025ء اور آپریشن بنیان مرصوص کی یاد تازہ کررہے ہیں تو بحیثیت قوم ہمارا سر فخر سے بلند ہے، کیوں کہ ہم نے نہ صرف مادرِ وطن کی حفاظت کی بلکہ دنیا کے سامنے سچائی کا پرچم بھی بلند رکھا۔