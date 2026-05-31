بجٹ کے بعد کون سے موبائل فون سستے ہو رہے ہیں؟ اہم خبر

اسلام آباد (31 مئی 2026): نئے بجٹ کی آمد آمد ہے اس بجٹ کے بعد عوام کے لیے کون سے موبائل فون سستے ہو سکتے ہیں اہم خبر آ گئی ہے۔
مالی سال 27-2026 کے لیے وفاقی بجٹ 5 جون کو پیش کیا جائے گا۔ بجٹ پر آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان مذاکرات بھی مکمل ہو چکے ہیں۔ خوشخبری یہ ہے کہ بجٹ کے بعد کئی موبائل فون سستے ہو سکتے ہیں۔
وفاقی حکومت آئندہ مالی سال کے بجٹ میں پریمیم امپورٹڈ فونز پر موجودہ اعلیٰ پی ٹی اے ٹیکس ڈھانچے کو برقرار رکھنے کے لیے تیار نظر آتی ہے- جس سے اسمارٹ فون استعمال کرنے والوں کو ایک بار پھر مایوسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور صارفین کے لیے کسی بڑے ریلیف کی امیدیں دم توڑ رہی ہیں۔
تاہم بجٹ میں موبائل فون ٹیکسز کو 25 فیصد سے کم کر کے 18 فیصد کرنے کی ایک بہت متوقع تجویز بھی ہے، جس پر اگر عملدرآمد ہوتا ہے تو خاص طور پر 500 ڈالر سے زیادہ قیمت والے ہائی اینڈ اسمارٹ فونز کی قیمتیں کم ہونے کا امکان ہے۔
فون ٹیکسز کی کمی سے پاکستان میں آئی فونز، سام سنگ کے فلیگ شپ فون سستے ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔
دوسری جانب اطلاعات یہ بھی ہیں کہ مقامی سطح پر اسمارٹ موبائل فون کمپنیاں درآمدی ٹیکس میں کسی بھی قسم کی کمی کے سخت خلاف ہیں، کیونکہ کم ڈیوٹی درآمد شدہ فون کو سستا بنا دے گی اور مقامی طور پر تیار شدہ موبائل فون کی فروخت پر اثر پڑ سکتا ہے۔
پی ٹی اے کے موجودہ رجسٹریشن سسٹم کے تحت، بیرون ملک سے لائے گئے یا غیر سرکاری چینلز کے ذریعے داخل ہونے والے فون صرف محدود وقت کے لیے کام کرتے ہیں جب تک کہ بھاری ڈیوٹی ادا نہ کی جائے۔
یہ ٹیکس پہلے ہی فلیگ شپ ڈیوائسز کی قیمتوں کو آسمان کی بلندی پر پہنچا رہے ہیں۔ آئندہ بجٹ میں ریلیف کی بڑھتی ہوئی توقعات کے باوجود، موجودہ اشارے بتاتے ہیں کہ امپورٹڈ اسمارٹ فونز بالخصوص فلیگ شپ ڈیوائسز پر ٹیکس کا موجودہ ڈھانچہ بدستور برقرار رہنے کا امکان ہے۔
اگر موبائل فون پر درآمدی ٹیکس میں کمی نہیں کی جاتی تو پاکستانی صارفین جو پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، ان کے لیے اسمارٹ فون کی قیمتیں بالخصوص فلیگ شپ ڈیوائسز کی قیمتیں پہنچ سے باہر بھی ہو سکتی ہیں۔