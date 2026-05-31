ٹرمپ کی صحت سے متعلق میڈیکل رپورٹ سامنے آگئی، سوجی ٹانگوں اور زخمی ہاتھوں کی حقیقت بھی واضح

امریکی صدر ٹرمپ کی صحت ایک بار پھر توجہ کا مرکز بن گئی ہے، تاہم وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری تازہ طبی رپورٹ میں انہیں مکمل طور پر صحت مند اور صدارتی ذمے داریاں نبھانے کے لیے فِٹ قرار دیا گیا ہے۔
وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری کیے گئے میمو میں صدر ٹرمپ کے معالج ڈاکٹر شان باربیلا نے بتایا کہ 79 سالہ صدر مجموعی طور پر بہترین جسمانی، قلبی، پھیپھڑوں اور اعصابی صحت کے حامل ہیں اور اپنی تمام سرکاری ذمے داریاں مؤثر انداز میں انجام دینے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔
رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال سامنے آنے والی تصاویر میں ٹرمپ کے ہاتھوں پر نیل پڑنے، گردن پر دھبوں اور ٹخنوں میں سوجن کے باعث ان کی صحت کے حوالے سے مختلف قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں۔
ڈاکٹر شان باربیلا نے وضاحت کی کہ صدر ٹرمپ کی ٹانگوں میں سوجن کی کیفیت پہلے کے مقابلے میں بہتر ہو چکی ہے، جبکہ ہاتھوں پر موجود نشانات اور نیل بار بار مصافحہ کرنے کے باعث نرم بافتوں (Soft Tissue) کو پہنچنے والے معمولی اثرات کا نتیجہ ہیں، جو ایک عام اور بے ضرر مسئلہ ہے۔
طبی معائنے کے دوران صدر ٹرمپ کا جائزہ والٹر ریڈ نیشنل ملٹری می
ڈیکل سینٹر میں لیا گیا، جہاں وہ اپنی دوسری صدارتی مدت کے ابتدائی 13 ماہ میں تیسری بار معائنے کے لیے گئے۔
معالج نے صدر کو کم مقدار میں اسپرین استعمال کرنے، جسمانی سرگرمیاں بڑھانے اور کچھ وزن کم کرنے کا مشورہ بھی دیا ہے۔
یاد رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی تاریخ میں صدارت سنبھالنے والے معمر ترین افراد میں شمار ہوتے ہیں اور اکثر اپنی توانائی کا ذکر کرتے ہوئے سابق امریکی صدر جو بائیڈن کو سلیپی جو کہہ کر تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں۔