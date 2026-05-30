امریکا آئندہ ماہ نیٹو کے سامنے فوجی انخلا کی تجاویز رکھے گا، رپورٹ

امریکا نے یورپ میں تعینات اپنے فوجیوں کے انخلا کا عمل تیز کرنے پر غور شروع کردیا ہے۔
جرمن اخبار نے پینٹاگون کے نامعلوم ذرائع کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ امریکا آئندہ ماہ نیٹو اتحادیوں کے سامنے یورپ سے اپنے فوجیوں کے انخلا کی تجاویز پیش کرے گا۔
رپورٹ کے مطابق امریکا دراصل یورپ میں موجود اپنے فوجی اڈوں سے فوجیوں کے انخلا کا عمل تیز کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔
واشنگٹن نے مئی میں جرمنی سے 5 ہزار فوجیوں کو واپس بلانے کے منصوبے کا اعلان کیا تھا، جسے ایران جنگ پر امریکا اور یورپی طاقتوں میں اختلافات کا نتیجہ قرار دیا تھا۔
رپورٹ کے مطابق جرمنی میں 35 ہزار فعال امریکی فوجی تعینات ہیں، جو یورپ کے کسی بھی دوسرے ملک کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہیں۔
اُس وقت پینٹاگون نے کہا تھا کہ فوجیوں کے انخلا کا عمل 6 سے 12 ماہ میں مکمل ہونے کی توقع ہے، تاہم یہ واضح نہیں کہ یہ رفتار کتنی بڑھائی جاسکے گی۔
دوسری طرف پینٹا گون نے اس خبر پر تبصرے کی درخواست کا فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا ہے۔