مومنہ اقبال کے ثاقب چدھڑ کی اہلیہ سے تعلق کی حقیقت سامنے آ گئی

پاکستانی اداکارہ مومنہ اقبال اور مسلم لیگ ن کے رکنِ اسمبلی ثاقب چدھڑ کے درمیان جاری تنازع میں ایک نئی پیش رفت سامنے آئی ہے، جس نے سوشل میڈیا پر مزید ہلچل مچا دی۔
رپورٹس کے مطابق مومنہ اقبال نے الزام عائد کیا تھا کہ ثاقب چدھڑ انہیں ہراساں کر رہے اور دھمکیاں دے رہے ہیں، دونوں ماضی میں ایک دوسرے کے قریب تھے اور شادی کا ارادہ بھی رکھتے تھے، تاہم اداکارہ نے یہ تعلق اُس وقت ختم کر دیا جب انہیں معلوم ہوا کہ ثاقب چدھڑ پہلے سے شادی شدہ ہیں۔
اس معاملے میں ثاقب چدھڑ کی اہلیہ سمیرہ خان کا کردار بھی سامنے آیا ہے، مومنہ اقبال کی بہن رمشا اقبال کے مطابق سمیرہ خان ہی وہ شخصیت تھیں جنہوں نے مومنہ کو فون کر کے بتایا کہ ثاقب پہلے سے شادی شدہ ہیں۔
رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس انکشاف کے بعد مومنہ اقبال نے فوری طور پر تعلق ختم کر دیا تھا، جبکہ بعد ازاں سمیرہ خان اور مومنہ کے درمیان متعدد ویڈیو کالز پر بات چیت بھی ہوئی۔
ذرائع کے مطابق ابتداء میں مومنہ اقبال نے سمیرہ خان کے لیے ہمدردی کا اظہار کیا کیونکہ وہ خود کو بھی اسی صورتِ حال کا متاثرہ فریق سمجھتی تھیں، تاہم اب معاملات مزید کشیدہ ہو چکے ہیں۔
رپورٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سمیرہ خان نے مبینہ طور پر مومنہ اقبال کے سسرال والوں سے بھی رابطہ کیا اور ان کی نئی زندگی متاثر کرنے کی کوشش کی۔
دوسری جانب سوشل میڈیا پر اس معاملے پر مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں جبکہ تاحال ثاقب چدھڑ کی جانب سے ان تمام الزامات پر کوئی تفصیلی ردعمل سامنے نہیں آیا ہے۔
واضح رہے کہ یہ معاملہ گزشتہ چند روز سے شوبز اور سیاسی حلقوں میں شدید بحث کا موضوع بنا ہوا ہے۔