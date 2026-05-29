Close Menu
    Trending
    سائنس و ٹیکنالوجی

    حمل کی مسلسل نگرانی کرنے والا الٹراساؤنڈ پیچ متعارف، جسے پہنا بھی جاسکتا ہے

    Khabrain NewsBy کوئی تبصرہ نہیں ہے۔1 Min Read

    حال ہی میں سائنسدانوں نے ایک ایسی نئی ٹکنالوجی متعارف کرائی ہے جو جنین کی پیچیدگیوں کی نشاندہی کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔

     

    آکسفورڈ یونیورسٹی کے محققین اور ساتھیوں نے ایک پہننے کے قابل الٹراساؤنڈ پیچ تیار کیا ہے جو حمل کے دوران جنین کی صحت کی مسلسل نگرانی کرنے کے قابل ہے۔

    ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ آلہ زیادہ خطرہ والے حمل میں پیچیدگیوں کی نشاندہی کرنے کے لیے ایک ممکنہ نیا طریقہ پیش کرتا ہے۔

     

    نیچر بائیوٹیکنالوجی میں شائع ہونے والی اس تحقیق میں یوپیچ متعارف کرایا گیا ہے۔ ایک نرم، پہننے کے قابل الٹراساؤنڈ ڈیوائس جو حمل کے دوران جنین کی اناٹومی اور خون کے بہاؤ کی حقیقی وقت کی مسلسل نگرانی کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔

    یہ تحقیق آکسفورڈ کے نفیلڈ ڈیپارٹمنٹ آف ویمنز اینڈ ری پروڈکٹیو ہیلتھ میں پروفیسر انتونیا جارجیوا نے پروفیسر شینگ سو اور یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سان ڈیاگو اور اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے ساتھیوں کے تعاون سے کی۔

    Share.

    Related Posts

    Comments are closed.