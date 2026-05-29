کراچی کے قریب کھلے سمندر حادثہ، 2 جہاز ٹکرا گئے

کراچی بندرگاہ کے باہر کھلے سمندر میں حادثہ پیش آیا، جہاں دو بحری جہاز آپس میں ٹکرا گئے۔
پورٹ حکام نے بتایا کہ تصادم ایم وی نیوا اور ایم وی پاپو جہازوں کے درمیان ہوا۔ تصادم کے باعث ایم وی پاپو سے کنٹینرز سمندر میں گر گئے۔ حادثے کے بعد ایم وی نیوا کو برتھ نمبر 5 پر لگا دیا گیا ہے۔
چیئرمین کراچی پورٹ ٹرسٹ شاہد احمد نے بتایا کہ یہ حادثہ کل رات پیش آیا، جہاز حادثاتی طور پر آپس میں ٹکرائے تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔
ان کا کہنا تھا کہ کے پی ٹی کی جانب اس حادثے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔