امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے کا اعلان

امریکی صدر Donald Trump نے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ خطے میں کشیدگی کم کرنے اور عالمی تجارتی راستوں کو بحال رکھنے کے لیے اہم اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
میڈیا سے گفتگو میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ آبنائے ہرمز میں جاری صورتحال پر مختلف ممالک کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں اور عالمی تجارت و تیل کی ترسیل کو معمول پر لانے کے لیے پیش رفت ہوئی ہے۔
انہوں نے کہا:
- آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت بحال کرنے پر اتفاق ہوا ہے
- عالمی منڈیوں میں استحکام لانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں
- خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں جاری رہیں گی
سیاسی و معاشی ماہرین کے مطابق آبنائے ہرمز عالمی تیل تجارت کا ایک اہم راستہ ہے، اور ناکہ بندی ختم ہونے سے عالمی مارکیٹ میں مثبت اثرات مرتب ہونے کی توقع ہے۔