بابر اعظم ون ڈے کرکٹ میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں: شاہین آفریدی

راولپنڈی: قومی ون ڈے کرکٹ ٹیم کے کپتان شاہین شاہ آفریدی کا کہنا ہے کہ کینگروز کے خلاف یکروزہ میچوں کی سیریز کے لیے پاکستانی اسکواڈ بھرپور محنت کر رہا ہے اور تمام کھلاڑی گراؤنڈ میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔
راولپنڈی میں میڈیا نمائندوں سے گفتگو کے دوران شاہین شاہ آفریدی نے اس بات پر زور دیا کہ انفرادی سطح پر ہر کھلاڑی کو اپنے کھیل کا گراف اوپر لے جانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرکٹ کے ہر فارمیٹ میں ملکی ٹیم کو جتوانا ہماری بنیادی ذمہ داری ہے اور اس مقصد کے لیے تمام لڑکے دن رات ایک کر رہے ہیں، یہاں تک کہ مسلسل مصروفیات کی وجہ سے وہ اپنے اہل خانہ کو بھی مناسب وقت دینے سے قاصر ہیں۔
پاکستانی پیسرز کی بولنگ اسپیڈ میں کمی کے سوال پر انہوں نے دلچسپ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ "مسلسل چلنے سے تو مشینیں بھی جواب دے جاتی ہیں؛ جب فاسٹ بولر کے جسم کو مناسب آرام ملے گا تو اس کی توانائی خود بخود بحال ہوگی۔” انہوں نے یقین دلایا کہ تمام تیز گیند باز اپنی اسپیڈ بڑھانے پر توجہ دے رہے ہیں، جبکہ ایک صحافی کے سوال پر انہوں نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا کہ "میں آپ کی خواہش پر ۲۰۰ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھی بولنگ کر دوں گا۔”
کپتان نے مزید بتایا کہ ہیڈ کوچ مائیک ہیسن نے بھی اس حوالے سے کھلاڑیوں سے سیشن کیے ہوں گے؛ ہماری نظر میں ٹیم کا ہر رکن یکساں اہمیت رکھتا ہے اور سلیکشن کمیٹی کی اولین کوشش یہی ہے کہ باصلاحیت نوجوانوں کو آگے بڑھنے کا پورا موقع فراہم کیا جائے۔
بابر اعظم کی فارم سے متعلق بات کرتے ہوئے شاہین آفریدی نے کہا کہ بابر نے پاکستان سپر لیگ (PSL) میں بہترین کھیل پیش کیا اور ہمیں قوی امید ہے کہ وہ اس تسلسل کو برقرار رکھیں گے، کیونکہ وہ ون ڈے فارمیٹ میں ہماری بیٹنگ لائن کا سب سے مضبوط ستون ہیں۔
مڈل آرڈر بیٹر محمد رضوان کو آرام دیے جانے کے معاملے پر کپتان نے واضح کیا کہ اگر رضوان آسٹریلیا کے خلاف سیریز کا حصہ نہیں ہیں، تو اسے ان کے کیریئر کا خاتمہ نہ سمجھا جائے، وہ اب بھی ٹیم کے کلیدی کھلاڑی ہیں۔