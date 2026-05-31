    محرم الحرام کے چاند سے متعلق رویت ہلال ریسرچ کونسل نے پیشگوئی کر دی

    رویت ہلال ریسرچ کونسل کے مطابق نیا چاند15 جون کو پاکستان کے وقت کے مطابق صبح سات بج کر 54 منٹ پر پیدا ہو گا۔

    کونسل کے سیکرٹری جنرل خالد اعجاز مفتی نے کہا کہ اس روز پاکستان کے تمام علاقوں میں غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر بارہ گھنٹوں سے بھی کم ہوگی جبکہ چاند کی رویت عموماً عمر 18 گھنٹے سے زائد ہونا ضروری سمجھا جاتا ہے۔

    غروب آفتاب اور غروب قمر کے درمیان وقفہ بھی رویت ہلال کے لیے اہم ہوتا ہے، 15 جون کو کراچی میں یہ فرق 37 منٹ اور پشاور میں 42 منٹ کا فرق ہوگا لیکن چاند کی عمر کم ہونے کی وجہ نظر آنا ممکن نہیں ہو گا۔

     

    محرم الحرام کا چاند 16 جون کو نظر آئے گا اور یکم محرم الحرام 17 جون کو ہو گی، اس طرح ذوالحجہ کا مہینہ تیس دن کا ہو گا، اس طرح نئے اسلامی سال کا آغاز بروز بدھ 17 جون کو ہو گا۔

    چاند کی رویت سے متعلق حتمی اعلان چاند دیکھنے کے بعد رویت ہلال کمیٹی کرے گی۔

