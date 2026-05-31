روزانہ مچھلی کے تیل کے کیپسول کھانے سے صحت کو فائدہ ہوتا ہے؟

مچھلی کا تیل سب سے زیادہ استعمال ہونے والا غذائی سپلیمنٹ ہے۔
مچھلی کے تیل میں اومیگا تھری فیٹی ایسڈز کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ فیٹی ایسڈز صحت کے لیے بہت اہم سمجھے جاتے ہیں۔
اب اس کے روزانہ استعمال کا ایک بہترین فائدہ سامنے آیا ہے۔
مچھلی کے تیل کے کیپسولز کا استعمال ذیابیطس ٹائپ 2 جیسے دائمی مرض سے تحفظ فراہم کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔
یہ بات برازیل میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی۔
São Paulo ریسرچ فاؤنڈیشن کی اس تحقیق میں بتایا گیا کہ یہ سپلیمنٹ انسولین کی مزاحمت کے خلاف جدوجہد کرتا ہے جس سے ذیابیطس ٹائپ 2 سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔
تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ مچھلی کے تیل سے بلڈ گلوکوز اور انسولین کی مزاحمت میں کمی آتی ہے۔
خیال رہے کہ ذیابیطس ایک پیچیدہ دائمی مرض ہے جس کے دوران جسم مناسب مقدار میں انسولین نہیں بنا پاتا یا انسولین پر ردعمل ظاہر نہیں کرتا۔
یہ مرض دنیا میں تیزی سے پھل رہا ہے اور ابھی 52 کروڑ سے زائد افراد اس کے شکار ہیں، جن میں سے زیادہ تر ذیابیطس ٹائپ 2 سے متاثر ہیں۔
ذیابیطس ٹائپ 2 سے امراض قلب، گردوں اور بینائی کے مسائل کا خطرہ بڑھتا ہے۔
اس تحقیق میں چوہوں پر تجربات کیے گئے تھے۔
ان چوہوں کو 8 ہفتوں تک مچھلی کے تیل کا استعمال ہر ہفتے 3 روز تک کرایا گیا۔
نتائج سے معلوم ہوا کہ ان چوہوں میں انسولین کی مزاحمت گھٹ گئی، بلڈ شوگر کنٹرول بہتر ہوگیا، ورم میں کمی آئی جبکہ نقصان دہ کولیسٹرول اور خون میں چکنائی کی سطح بھی کم ہوگئی۔
محققین نے بتایا کہ یہ نتائج ابھی تصدیق شدہ نہیں کیونکہ انسانوں پر تجربات نہیں کیے گئے ہیں۔
انہوں نے مزید بتایا کہ یہ تو واضح ہے کہ چوہوں پر یہ سپلیمنٹ انسولین کی مزاحمت کو کم کرتے ہیں جس سے ذیابیطس سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ تحقیق کا بنیادی مقصد یہ دیکھنا تھا کہ اومیگا تھری فیٹی ایسڈز سے بھرپور یہ سپلیمنٹ کس حد تک ذیابیطس سے بچانے میں مدد فراہم کرتا ہے۔
اس تحقیق کے نتائج جرنل دی نیوٹریشنز میں شائع ہوئے۔
اس سے قبل دسمبر 2024 میں کینیڈا کی مانٹریال یونیورسٹی کی تحقیق میں انکشاف کیا گیا تھا کہ مچھلی کے تیل کے کیپسولز کے استعمال سے جسم کو ورم کو کنٹرول میں رکھنے میں مدد ملتی ہے اور ذیابیطس ٹائپ 2 سمیت امراض قلب کا خطرہ بڑھانے والے عناصر کی روک تھام ہوتی ہے۔
تحقیق میں بتایا گیا کہ مچھلی کے تیل کے کیپسولز adipose tissue کے ورم کا مؤثر علاج ثابت ہوسکتے ہیں جبکہ ان سے ذیابیطس ٹائپ 2 اور امراض قلب سے بچنے میں مدد مل سکتی ہے، خاص طور پر ان افراد کو جن کے جسم میں نقصان دہ کولیسٹرول کی سطح زیادہ ہوتی ہے۔
اس تحقیق میں 40 صحت مند افراد کو شامل کرکے 2013 سے 2019 تک کلینیکل ٹرائل کا حصہ بنایا گیا۔
ان میں سے 33 افراد کو 12 ہفتوں تک روزانہ مچھلی کے تیل کے کیپسولز کا استعمال کرایا گیا۔
محققین نے دریافت کیا کہ ان کیپسولز سے جسم میں انسولین بننے کا عمل بہتر ہوگیا اور خون میں چکنائی کی صفائی ہونے لگی۔