ایران پر نئی جارحیت کا پہلے سے کہیں زیادہ سخت جواب دیں گے: ریئر ایڈمرل حبیب اللہ سیاری
ایران کی مسلح افواج کے سینئر کمانڈر Habibollah Sayyari نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران کے خلاف دوبارہ کسی قسم کی جارحیت کی گئی تو اس کا جواب ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ سخت اور فیصلہ کن انداز میں دیا جائے گا۔
ریئر ایڈمرل حبیب اللہ سیاری نے اپنے بیان میں کہا کہ ایرانی افواج ہر قسم کے خطرات سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں اور ملکی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ دشمن کی کسی بھی مہم جوئی کا فوری اور مؤثر جواب دیا جائے گا۔
انہوں نے مزید کہا کہ حالیہ کشیدگی نے ثابت کر دیا ہے کہ ایران اپنی خودمختاری اور قومی مفادات کے دفاع کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ ان کے مطابق مسلح افواج کی تیاری، دفاعی صلاحیت اور عوامی حمایت ملک کی طاقت کا اہم ستون ہیں۔
ایرانی کمانڈر کا کہنا تھا کہ خطے میں امن و استحکام کے لیے ضروری ہے کہ تمام فریق بین الاقوامی قوانین کا احترام کریں اور اشتعال انگیزی سے گریز کریں، تاہم ایران اپنی سلامتی کے خلاف کسی بھی اقدام کا بھرپور جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔