سعودی عرب نے نئے عمرہ سیزن کے لیے ویزا درخواستوں کا آغاز کر دیا

سعودی عرب نے نئے عمرہ سیزن 2026 کے لیے ویزا درخواستوں کا باضابطہ آغاز کر دیا ہے۔ وزارتِ حج و عمرہ کے مطابق دنیا بھر سے آنے والے زائرین اب عمرہ ویزا کے لیے درخواستیں جمع کرا سکتے ہیں، جبکہ عمرہ خدمات فراہم کرنے والی کمپنیوں اور اداروں نے بھی اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔
سعودی حکام کا کہنا ہے کہ نئے سیزن میں زائرین کو بہتر سہولیات، آسان سفری انتظامات اور جدید ڈیجیٹل خدمات فراہم کی جائیں گی تاکہ عمرہ کی ادائیگی کا عمل مزید سہل بنایا جا سکے۔ حج سیزن کے اختتام کے بعد عمرہ زائرین کی آمد کا سلسلہ جلد شروع ہونے کی توقع ہے۔