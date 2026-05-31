نیتن ہاہو نے اسرائیلی فوج کو لبنان میں کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت کردی

اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے لبنان میں فوجی کارروائی مزید وسیع کرنے کا اعلان کرتے ہوئے اسرائیلی فوج کو لبنان میں اپنی کارروائیوں کو بڑھانے کی ہدایت کردی ہے۔
اسرائیلی نشریاتی ادارے کے مطابق نیتن یاہو نے کہا کہ بیوفورٹ قلعے پر قبضہ ایک ’ڈرامائی قدم‘ اور پالیسی میں بڑی تبدیلی کی علامت ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل شام، غزہ اور لبنان سمیت مختلف محاذوں پر اقدامات کر رہا ہے اور سرحدوں سے باہر سیکیورٹی زون قائم کیے جا رہے ہیں تاکہ اسرائیلی آبادی کو تحفظ فراہم کیا جا سکے۔
رپورٹس کے مطابق نیتن یاہو نے کہا کہ انہوں نے اسرائیلی فوج کو ہدایت دی ہے کہ لبنان میں اپنی موجودگی اور ان علاقوں پر گرفت مزید گہری اور وسیع کی جائے جو پہلے حزب اللّٰہ کے زیرِ اثر تھے۔
اسرائیلی وزیراعظم کے مطابق اکتوبر 2023 کے بعد سے حزب اللّٰہ کے 8 ہزار جنگجو شہید کیے جاچکے ہیں۔
رپورٹ کے مطابق جنگ بندی کے اعلان کے بعد سے اب تک 13 اسرائیلی ہلاک ہوچکے ہیں، جن میں تازہ ترین واقعہ گزشتہ شب حزب اللّٰہ کے ڈرون حملے میں ایک اسرائیلی فوجی کی ہلاکت بتایا گیا ہے۔