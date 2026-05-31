کراچی پشاور اور لاہور دیکھ لیں اور خود ہی فیصلہ کریں — سعد رفیق کا اسکردو میں انتخابی جلسے سے خطاب
اسکردو میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ (ن) کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ عوام کو ملک کے مختلف شہروں کا موازنہ خود کرنا چاہیے اور حقائق دیکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ:
- لاہور کے لوگ اگر کراچی اور پشاور کا دورہ کریں تو انہیں فرق واضح نظر آئے گا
- 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس اختیارات اور وسائل موجود ہیں
- خیبرپختونخوا میں مسلسل حکومت کے باوجود ترقیاتی وعدوں پر سوالات اٹھتے ہیں
- ڈیمز اور شجرکاری جیسے منصوبوں پر دعوؤں کے باوجود عملی نتائج کم نظر آتے ہیں
سعد رفیق نے مزید کہا کہ ماضی کی حکومتوں کے بڑے منصوبے سیاست کی نذر ہوتے رہے، جس کی وجہ سے ملک کو مکمل فائدہ نہیں مل سکا۔
یہ خطاب انہوں نے اسکردو میں انتخابی مہم کے دوران کیا جہاں انہوں نے ترقی، وسائل کی تقسیم اور صوبائی کارکردگی پر بات کی۔