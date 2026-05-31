جب تک 1967 سے پہلے کی فلسطینی ریاست نہیں بن جاتی، پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا وزیراعظم اسحاق ڈار کا امریکہ میں اعلان

جب تک 1967 سے پہلے کی فلسطینی ریاست نہیں بنتی، پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا — اسحاق ڈار کا امریکہ میں اعلان
امریکہ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر Ishaq Dar نے واضح کیا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں فلسطین کے مسئلے پر مؤقف غیر تبدیل شدہ ہے۔
انہوں نے کہا کہ:
- پاکستان اس وقت تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا جب تک 1967 کی سرحدوں کے مطابق آزاد فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوتی
- فلسطینی عوام کو ان کے حقِ خود ارادیت سے محروم نہیں رکھا جا سکتا
- مشرقِ وسطیٰ میں دیرپا امن صرف دو ریاستی حل سے ممکن ہے
- پاکستان عالمی فورمز پر فلسطین کی حمایت جاری رکھے گا
اسحاق ڈار کے مطابق پاکستان کا مؤقف بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہے اور اس میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں۔