ایران نے یقین دہانی کرائی وہ ایٹمی ہتھیار نہیں خریدے گا، امریکی صدر

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکا ایران کے جوہری پروگرام پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور خطے میں امن و استحکام کے لیے سفارتی کوششیں جاری ہیں۔
صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ ایران کے ساتھ معاملات کو مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے کو ترجیح دی جا رہی ہے، جبکہ عالمی برادری بھی اس بات کی خواہاں ہے کہ مشرقِ وسطیٰ میں کشیدگی میں کمی آئے۔ ان کے مطابق ایران کی جانب سے دی گئی یقین دہانی ایک مثبت پیش رفت ہے، تاہم صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جائے گی۔