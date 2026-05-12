بھارتی کسان نے ایک ہی درخت پر 14 اقسام کے آم لگا کر دنیا کو حیران کر دیا

نئی دہلی: بھارت کے کسان نے ایک ہی درخت پر 14 اقسام کے آم اُگا کر سب کو حیران کر دیا۔
غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق بھارت کے ضلع گجرات سے تعلق رکھنے والے کسان اوکا بھائی بھٹی نے ایک انوکھا کارنامہ انجام دیتے ہوئے ایک ہی درخت پر 14 مختلف اقسام کے آم اُگا کر دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔
اوکا بھائی بھٹی نے گرافٹنگ تکنیک اور جدید سائنسی طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے ایک ہی آم کے درخت پر مختلف اقسام کے آم کامیابی سے کاشت کیے۔
آموں کے موسم میں یہ درخت مختلف رنگ، شکل، خوشبو اور ذائقے کے آموں سے بھر جاتا ہے۔ جسے دیکھنے کے لیے نہ صرف قریبی دیہات بلکہ دور دراز علاقوں سے بھی لوگ پہنچ رہے ہیں۔
کسان کے مطابق اس منفرد درخت پر کیسر، امرپالی، لنگڑا، بادامی، گلابی، رس بری، جمعدار، کالا جمعدار، ہاپس اور طوطاپری سمیت کئی اقسام کے آم اگائے گئے ہیں۔ جبکہ ہر آم کی رنگت، ذائقہ اور خوشبو دوسرے سے مختلف ہے۔
مقامی افراد کا کہنا ہے کہ ان میں بعض اقسام نایاب ہیں جو ماضی میں نوابی دور میں خاصی مقبول سمجھی جاتی تھیں۔
اس حیرت انگیز تجربے کو دیکھنے کے لیے زراعت اور باغبانی سے وابستہ ماہرین اور شوقین افراد بھی بڑی تعداد میں گاؤں کا رخ کر رہے ہیں۔