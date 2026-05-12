تازہ تر ین
اہم خبریں

بھارتی کسان نے ایک ہی درخت پر 14 اقسام کے آم لگا کر دنیا کو حیران کر دیا

نئی دہلی: بھارت کے کسان نے ایک ہی درخت پر 14 اقسام کے آم اُگا کر سب کو حیران کر دیا۔

غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق بھارت کے ضلع گجرات سے تعلق رکھنے والے کسان اوکا بھائی بھٹی نے ایک انوکھا کارنامہ انجام دیتے ہوئے ایک ہی درخت پر 14 مختلف اقسام کے آم اُگا کر دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔

اوکا بھائی بھٹی نے گرافٹنگ تکنیک اور جدید سائنسی طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے ایک ہی آم کے درخت پر مختلف اقسام کے آم کامیابی سے کاشت کیے۔

آموں کے موسم میں یہ درخت مختلف رنگ، شکل، خوشبو اور ذائقے کے آموں سے بھر جاتا ہے۔ جسے دیکھنے کے لیے نہ صرف قریبی دیہات بلکہ دور دراز علاقوں سے بھی لوگ پہنچ رہے ہیں۔

کسان کے مطابق اس منفرد درخت پر کیسر، امرپالی، لنگڑا، بادامی، گلابی، رس بری، جمعدار، کالا جمعدار، ہاپس اور طوطاپری سمیت کئی اقسام کے آم اگائے گئے ہیں۔ جبکہ ہر آم کی رنگت، ذائقہ اور خوشبو دوسرے سے مختلف ہے۔

مقامی افراد کا کہنا ہے کہ ان میں بعض اقسام نایاب ہیں جو ماضی میں نوابی دور میں خاصی مقبول سمجھی جاتی تھیں۔

 

اس حیرت انگیز تجربے کو دیکھنے کے لیے زراعت اور باغبانی سے وابستہ ماہرین اور شوقین افراد بھی بڑی تعداد میں گاؤں کا رخ کر رہے ہیں۔


اہم خبریں
دھڑلے سے کام کیا، مجھے گرفتار کرنیکی خواہش لے کر قبر میں جاؤ گے، “پنکی دی ڈرگر“ کی آڈیو لیک
رانا ثناءاللہ نے افغانستان سے دہشتگردی کو آپریشن سندور کا فیز ٹو قرار دے دیا
1500روپے مالیت کے پرائز بانڈز کی 15 مئی کو قرعہ اندازی
بھارتی کسان نے ایک ہی درخت پر 14 اقسام کے آم لگا کر دنیا کو حیران کر دیا
سپریٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کابشریٰ بی بی سے فیملی،ذاتی معالج کی ملاقات کروانے سے انکار
وزیراعظم کا دہشتگرد کو روکنے والے شہید شہری لیاقت کی بہادری کو خراجِ تحسین
مہنگائی سے پریشان عوام کیلئے بری خبر ، گھی اور کوکنگ آئل مزید مہنگا
والدین حیات ہوں اور نہ ہی پیدائشی سرٹیفکیٹ ہو تو پھر شناختی کارڈ کیسے بنوائیں؟
مسجد قبا کے اندر خودکار ٹیکسی ’روبوبس‘ متعارف
راولپنڈی؛ بائیکیا رائیڈر کی شہری کو لوٹنے کی کوشش، مزاحمت پر فائرنگ کرکے زخمی کر دیا
جنوبی بھارت کی ریاست تامل ناڈو کے نو منتخب وزیراعلیٰ اداکار جوزف وجے اور اداکارہ تریشا کرشنن کی تعلقات کی خبری
ذوالحج 1447 ہجری کا چاند 17 مئی کو نظر آنے کا امکان ہے، اسپارکو
سنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ چین جاتے ہوئے پاکستان میں رکیں گے، خواجہ آصف
سندھ حکومت نے موسم گرما کی تعطیلات کا اعلان کر دیا
بیرونِ ملک جانے والے ان ہدایات کو لازمی مدنظر رکھیں
کرپٹو کرنسی میں فراڈ کے بڑھتے واقعات، ماہرین کا عوام کو خبردار رہنے کا مشورہ





دلچسپ و عجیب
وہ انوکھا پینٹ جو اے سی کی ضرورت ختم کر دے گا
کینیڈا میں خوفناک ٹریفک حادثہ، بائیک ٹریفک سگنل پول پر جا لٹکی
امریکا: خاتون نے پانچ ڈالر سے لاکھوں کا انعام جیت لیا
روبوٹ مسافر طیارے میں سوار ہو گیا؛ پرواز ایک گھنٹہ لیٹ
کینیڈا کے آسمان پر پراسرار روشنی نے کھلبلی مچادی، ویڈیو وائرل
روبوٹ کی وجہ سے مسافر طیارہ ایک گھنٹہ تاخیر کا شکار
امریکا: ایتھلیٹ کی 24 گھنٹوں میں زیادہ پُل اَپس کے ریکارڈ کی کوشش
کیا اس تصویر میں چھپی غلطی 10 سیکنڈ میں پکڑ سکتے ہیں؟
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain