وزیراعظم کا دہشتگرد کو روکنے والے شہید شہری لیاقت کی بہادری کو خراجِ تحسین

وزیراعظم شہباز شریف نے مقامی آبادی کو تباہی سے بچانے والے بہادر شہری شہید لیاقت کو زبردست خراجِ تحسین پیش کیا ہے۔

وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ذمہ دار شہری کی حیثیت سے لیاقت نے دہشتگرد کو روک کر اس کی شناخت پوچھی، جس پر دہشتگرد نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا اور لیاقت شہید ہوگئے۔

شہباز شریف نے کہا کہ شہید لیاقت کی بروقت بہادری نے بڑے جانی نقصان سے بچا لیا ان کی لازوال قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، انہوں نے کہا کہ شہید لیاقت نے جرأت، فرض شناسی اور حب الوطنی کی اعلیٰ مثال قائم کی۔

وزیراعظم نے کہا کہ بہادر اور نڈر شہری دہشتگردی کے خلاف قومی عزم کی حقیقی علامت ہیں اور شہید لیاقت کی قربانی قوم کے ہر فرد کے لیے مشعلِ راہ ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ قوم شہید لیاقت کی قربانی کبھی نہیں بھولے گی جبکہ شہید لیاقت جیسے بہادر شہری ہماری قوم کا قیمتی اثاثہ ہیں۔

 

وزیراعظم کا کہنا تھا کہ دہشتگردی کے ناسور کے خلاف پوری قوم اداروں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور پاکستان کے بہادر عوام نے ہمیشہ دشمن کے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا ہے۔ انہوں نے عزم ظاہر کیا کہ قومی اتحاد اور یکجہتی کے ذریعے آئندہ بھی دہشتگردی کو شکست دی جائے گی۔


