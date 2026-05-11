سنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ چین جاتے ہوئے پاکستان میں رکیں گے، خواجہ آصف

اسلام آباد: وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ سنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ چین جاتے ہوئے پاکستان میں رکیں گے۔ تاہم تصدیق نہیں کرسکتا۔

وزیر دفاع خواجہ آصف نے ہم نیوز کے پروگرام “فیصلہ آپ کا” میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے ایک سال کے دوران اہم عالمی مقام حاصل کیا ہے اور مختلف محاذوں پر نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بھارت کے خلاف جنگ میں کامیابی حاصل کی اور دنیا نے بھی اس کامیابی کو تسلیم کیا۔ بھارت کو بدترین شکست کے بعد پاکستان عالمی سطح پر ایک مضبوط ملک کے طور پر ابھرا ہے۔

خواجہ آصف نے کہا کہ امریکی صدر نے متعدد بار اس بات کا ذکر کیا کہ پاکستان نے بھارتی طیارے مار گرائے۔ پاکستان نے نہ صرف عسکری بلکہ سفارتی محاذ پر بھی اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان اس وقت امریکا اور ایران کے درمیان تنازع میں ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے اور خطے میں پائیدار امن کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ خطے میں امن قائم ہو گا تو تمام ممالک کو فائدہ ہو گا۔ جبکہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان کا کردار مزید مضبوط ہوا ہے۔

وزیر دفاع نے کہا کہ پاکستان آج امن کا جھنڈا بلند کیے ہوئے ہے اور کوئی بھی ملک خطے میں بدامنی نہیں چاہتا۔ انہوں نے عالمی سطح پر بڑھتی مہنگائی کو بھی ایک بڑا مسئلہ قرار دیا۔

انہوں نے کہا کہ اگر خطے میں کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو پاکستان اس کا سب سے بڑا فائدہ اٹھانے والا ملک ہو گا۔ اور اس کی سفارتی ساکھ میں مزید اضافہ ہو گا۔

خواجہ آصف نے اسرائیل پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس کی پالیسیوں نے پورے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی پیدا کی ہے۔ اور اس کے نتیجے میں ہزاروں بے گناہ افراد متاثر ہوئے ہیں۔

 

انہوں نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے معاہدے میں قطر اور ترکیہ کی شمولیت خوش آئند ہوگی۔


